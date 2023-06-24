保持身心健康 东部居民可报名“健康向上！”

东海岸区40岁及以上居民，可报名参加“健康向上！”（HealthUp!）计划，由专人指导免费进行个人健康规划，并参加活动和进行体检等，提高生活质量。



这项计划由服务东部居民的新保集团（SingHealth）配合健康SG推出，旨在通过社区保健鼓励人们更活跃健康，减低患上疾病的风险。



同为东海岸集选区议员的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期六（6月24日）在计划首个活动上说，我国人口老龄化，东海岸区内的居民有约四成年龄超过60岁，人们患上慢性疾病和面对社会孤立的风险也随着年龄而增加。“预防胜于治疗，应即刻开始培养好的习惯。”



报名参与计划的每名居民将与一名健康协调员配对，共同制定个人化的疗护计划，其中包括在诊所或社区体检，以及参加各种健康和小组指导课程。



新保集团副总监（保健促进和疾病防御）黄美金医生说，健康协调员的作用是陪同参与者一起展开健康之旅，不仅会建议可参加的活动，也会定期跟进，帮助他们克服所面对的挑战。



新保集团2021年在淡滨尼区推出“健康向上！”计划，让250名40岁以上的居民率先参与，随后扩展至1000人。



居民李美玲（59岁，家庭主妇）先前被家庭医生告知可能需要加大高血压药物的剂量，于是她抱着尝试的心态加入计划，并听取协调员的建议开始运动，身心健康都有所加强。



新保集团副总裁（区域医疗）李建恩教授说，参与者中，更多人进行了癌症和慢性疾病等体检，并认为自己的不同健康指标有所改善。



居住在东海岸区的本地公民和永久居民接下来两周可到勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）或上网https://www.singhealth.com.sg/rhs/health-up了解详情，报名参与。

健康SG计划7月5日正式推展 在各区推行社区保健计划

除了东海岸和淡滨尼，新保集团的医疗网络也涵盖东北和南北地区，居民人数达150万人。其中，77万人是40岁或以上。李建恩说，集团将陆续把“健康向上！”计划扩展至所有管理区域。

健康SG计划将于今年7月5日正式推展，由新保、新加坡国立大学医学组织（NUHS）以及国立健保集团（NHG）三大医疗集群担任区域保健经理，在各区推行社区保健计划。



李建恩透露，目前东区已有340间，即约九成的全科诊所加入健康SG。“健康向上！计划将与健康SG相辅相成，为居民提供所需的社区保健资源。”