五届议员尚达曼将告别达曼裕廊 数千居民排队合影送别

达曼裕廊民众俱乐部星期六（6月24日）出现一批又一批的公众，数千名居民耐心排队等候与国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼和夫人合影的机会，送别这位在达曼裕廊区服务了22年的议员。

活动上午9时开始，在达曼裕廊区住了30多年的叶秋月（64岁，家庭主妇），是其中一名排在队伍前头的居民。

她受访时说，得知尚达曼要离开这一区，她和街坊朋友的第一个反应是“不知道以后还会不会有这么好的议员来服务我们”。

多年来，楼下邻居频频无故投诉叶秋月一家发出噪音，还上门来骚扰谩骂，她向尚达曼反映之后很快就有基层来帮忙。她认为，不管结果怎样，重要的是“我看到他有做东西”。

尚达曼2001年代表人民行动党参选，是裕廊集选区的五届议员，负责管理达曼裕廊区事务。他6月8日宣布参加来届总统选举，下个月7日卸下政治职务及退党，不再担任议员。

达曼裕廊公民咨询委员会主席黄光明说，许多居民都问义工和基层领袖能如何向尚达曼表达心意，有些想烘焙蛋糕，有的说要画画送他，基层组织于是决定主办这场活动。

与尚达曼夫妇合照 民众俱乐部开放1600名额

达曼裕廊民众俱乐部一个多星期前，开放让区内居民上网报名与尚达曼和夫人珍一藤木合照。上午和下午两个时段共1600个名额，一家只需一个人报名即可，有约1000人报名。

上午时段原定11时结束，不过由于有公众未事先报名，加上有些上台拍完照后与尚达曼和夫人寒暄，因此拖延至过了中午才告一段落。

谢心弦（44岁，企划工程经理）和妻子带着两个孩子排了半个多小时。他说：“尚达曼和蔼可亲，不是大选时才会出现，平时也经常在巴刹走动。很喜欢他，因为觉得他不但厉害，而且不会镜头前后两个样。”

除了达曼裕廊居民外，也有其他地区的居民参与活动，如裕华区居民林美英（49岁，药剂师）和丈夫张锦华（51岁，IT工程师）。

林美英笑说，把尚达曼视为“偶像”。过去孩子在念小学时尚达曼是教育部长，从那时开始注意到他。后来在新闻上看到尚达曼，觉得他说话非常有条理和有魅力，例如在接受外媒访问时，就算问题再刁钻，他都能应对自如。

尚达曼：这是我人生其中一个最难过时刻

看到那么多居民到来，尚达曼在上午活动结束后接受《联合早报》访问说：“这是我人生其中一个最难过的时刻，因为我即将与朋友别离。”

他说，这些朋友有的一起经历风雨，有的是他从小看着他们长大，有的是不吝于表露情感、友谊和关爱的长者，他爱他们大家。

这些年来伴随尚达曼忙于基层事务的珍一藤木，与居民也建立了深厚的感情。中日混血的她受访时以潮州话说：“我今天很怕我会一直哭。我（拍照时）不看大家的脸，因为我不想哭，我要好好地笑。”

台上一旁放着一张桌子，上头摆着居民送的礼物，有表框的马来诗、花束、客制的尚达曼夫妇人偶，还有许许多多写下对尚达曼夫妇祝福的卡片。

黄伟中下月10日接手达曼裕廊接见选民活动

裕廊集选区议员黄伟中从政前在达曼裕廊基层服务多年，他将在国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼卸任后，接手达曼裕廊的接见选民活动。（档案照片）

曾在达曼裕廊基层服务长达10年的裕廊集选区议员黄伟中，下个月10日起接手这一区的接见选民活动。

达曼裕廊区的接见选民活动每个星期一举行，7月10日（星期一）是尚达曼卸任后的首个接见选民活动。

黄伟中星期六在送别尚达曼的活动上受访时说，他本月12日已经到达曼裕廊的接见选民活动了解情况，熟悉那里的流程。他在当议员前，从2009年底就开始在这一区帮忙，所以跟基层领袖和几乎所有人都很熟。

黄伟中2020年当选议员，目前管理裕泉区事务。虽然裕泉区接见选民活动定在每周四，但是每周二还有一场“非正式”的接见选民活动，主要是帮助来寻求经济援助的居民。

至于是否会有应付上的问题，他说：“议员不可能包办所有的事情，重要的是建立一支来自社区，服务于社区的好团队。”

裕廊集选区另三名议员卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞、陈有明医生和谢曜全，也会轮流处理达曼裕廊的其他活动和事务。