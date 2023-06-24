警打击恶意软件诈骗团伙 九人被捕最小仅16岁

为打击银行钓鱼网站和恶意软件有关的骗案，新加坡警察部队展开五天反诈执法行动，逮捕九名涉案男女，其中年龄最小的仅16岁，涉及金额高达22万余元。

警方在星期六（6月24日）发文告指出，警方自2023年5月底开始接获多起与银行钓鱼网站或恶意软件有关的骗案，损失高达22万1000元，其中11万4000元是公积金存款。

受害者一般在脸书或其他社交媒体上，看到海鲜或杂物等广告后联系对方，随后按指示从第三方网站或通过WhatsApp下载应用，结果无意间下载了恶意软件。

这些恶意软件让不法分子可以远程操控受害者的手机，并窃取受害者的网上银行、一次性密码和Singpass等个人资料。在受害者不知情下，不法分子非法登入受害者的中央公积金户头，未经授权将里头的款项转到受害者的银行户头，再分批转到钱骡的银行户头中。

商业事务局和警察情报局在6月19日至23日，展开为期五天的执法行动，逮捕了九名介于16岁至28岁的涉案男女。

初步调查显示，其中七人涉嫌把银行户头、网上银行和Singpass资料交给不法分子。另两名23岁和25岁男子则被指帮忙提款，再将现金交给他人。

除了上述九人，年龄介于27岁至57岁的两女一男也正协助警方调查。

当局在行动中起获一台手机和多张银行卡，另有20个银行户头被冻结，里头存有5万4000元。

据《联合早报》了解，其中一名嫌犯涉及的案件，就是警方早前发文告，指在6月接到至少两起与售卖海鲜等杂货的广告有关的报案，受害者共损失至少9万9800元公积金存款。

警方提醒公众不要点击可疑链接、扫描陌生的二维码或从可疑网站随意下载应用，避免恶意软件入侵手机和电脑等设备。

公众应到官方应用商店，并查看下载次数和用户反馈后，再下载应用。公众也可以打开安全设置，例如禁止安装来源不明的应用。