疫下失业转开网店 新手爸爸兼顾事业

回想疫情期间，许多行业都遭受了巨大的冲击，黄俊锋（30岁）也不例外。从航空业辞职转行全职开网店，艰难时期在当两个孩子的新手爸爸和新网店老板间寻平衡，他的潮牌网店如今在家人的支持下已有近万粉丝。

2020年冠病肆虐全球，黄俊锋所在的航空业公司决定终止在新加坡的运营，当时大儿子黄智恩不到两岁。在不确定性极大的社会氛围中，黄俊锋毅然决定转换跑道全心经营时间更灵活的网店，追随热情，回归家庭。

要在冠病肆虐时照顾产假中的妻子、当新手爸爸、打理刚起步的全职网店，黄俊锋当时格外迷茫。

由于不知道疫情会持续多久，他只得把所有库存、衣物、标签打印机等设备全部预备好放在家，原本温馨的小房子俨然成了一个临时小仓库。当时妻子正值产假，全靠她的无私包容和扶持，全身心投入照顾年幼的儿子，自己才能专注稳定事业。

这样的危机恰好也带来了商机，疫情让很多抗拒线上购物的人打开了思路，客户群体大了起来，这几年来黄俊锋凭对潮牌的热情和很多熟客结交成友，生意逐渐步上正轨。

回忆当初生意刚起步时，他是靠家人扶持才能维持生意。“我妈妈得研究这些年轻人才熟悉的潮牌，还要仔细分辨颜色、尺寸、设计，家中兄弟姐妹也会帮我打包配送。”

如今他的两个孩子已分别是4岁和2岁，Shopee网店也已有近万粉丝，回忆创业历程，他对家人感恩不已。

黄俊锋说：“我还是很庆幸当初直接选择了家庭和热情，网店时间自由灵活，让我终于可以在家和孩子培养感情，也终于可以追求爱好，发觉只有追求热情才能做到精益求精。”

目前，黄俊锋打算继续拓展生意，他正筹备开设一家实体店，与更多志同道合的人交流，重寻人与人之间宝贵的互动。