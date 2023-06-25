三勇者挺身助灭火 获社区先遣急救员奖　

刚送妻子取物品，把车停好后发现一座组屋二楼单位失火，德士司机立即脱下上衣充当防烟面罩，带着灭火器上门救火，成功避免火势扩散。

甘榜格南星期天（6月25日）在惹兰勿刹民众俱乐部举办社区应变能力日（Community Resilience Day），民防部队也在活动中颁发社区先遣急救员奖和社区援救者奖给13名英勇的公众，表扬他们在火患或意外现场伸出援手。当中包括42岁的康福德高德士司机伊尔曼（Irman）。

单位外杂物失火 及时灭火无人伤亡伊尔曼受访时告诉《联合早报》，火患发生在4月29日傍晚6时55分，地点是武吉巴督21街第210A座组屋二楼的一个单位外。