三勇者挺身助灭火 获社区先遣急救员奖 订户 姚进顺更新 / 更新 / 2023年6月25日 8:43 PM发布 / 发布 / 2023年6月25日 7:53 PM 三名男子英勇行为获颁社区先遣急救员奖，从左到右，他们分别为西瓦彭尼安、沙里扎和伊尔曼。（陈斌勤摄） 甘榜格南社区应变能力日（Community Resilience Day）星期天（6月25日）在惹兰勿刹民众俱乐部举行。图为民防部队人员正在耐心教导一名小女孩如何包扎伤口。（陈斌勤摄）字体大小:小中大刚送妻子取物品，把车停好后发现一座组屋二楼单位失火，德士司机立即脱下上衣充当防烟面罩，带着灭火器上门救火，成功避免火势扩散。甘榜格南星期天（6月25日）在惹兰勿刹民众俱乐部举办社区应变能力日（Community Resilience Day），民防部队也在活动中颁发社区先遣急救员奖和社区援救者奖给13名英勇的公众，表扬他们在火患或意外现场伸出援手。当中包括42岁的康福德高德士司机伊尔曼（Irman）。单位外杂物失火 及时灭火无人伤亡伊尔曼受访时告诉《联合早报》，火患发生在4月29日傍晚6时55分，地点是武吉巴督21街第210A座组屋二楼的一个单位外。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新加坡民防部队 火患 甘榜格南 惹兰勿刹 与团共聚 社团庆端午 弘扬传统文化献爱心