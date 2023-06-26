【活动】新加坡南安互助会7月1日（星期六）上午11时，在会馆召开常年会员大会。欲知更多详情，请联系秘书处，电话：67373866。



冯氏总会6月29日、7月1日和2日，上午10时至下午5时，在会所举办再循环材料制作艺术品“军舰模型展”，将展示冯南振从12年前开始建造，以军航模型为主的创意作品。29日只开放给会员，7月1日和2日开放给公众。电话：90058199



萧氏总会7月4日（星期二）庆祝高祖望之公圣诞良辰，上午8时在会所举行庆祝仪式，晚上还有歌台表演助兴。电话：67481624



新加坡戏曲学院主办，馀娱儒乐协办的“2023戏曲大舞台”第二场“潮剧欣赏晚会—折子戏专场”7月22日（星期六）晚上7时30分在黄金剧场粉墨登场，演出剧目有《京城会》《武松杀嫂》《穆桂英招亲》等。欢迎喜爱潮剧的朋友们前来观看。入场免费，索票电话：91818491／96739164／98410898





【课程】新声诗社7月6日（星期四）下午3时至5时，在该社开办卡拉OK歌唱班。陈垂良主讲。学费80元（共八讲）。电话：97835373



潮州八邑会馆7月19日（星期三）起开办潮州日常礼貌用语会馆基础班。林仰忠老师指导。共六讲，会员学费70元，非会员85元。报名链接: https://forms.gle/RJkmgbAdi6nTUeSXA。电话：67382691／WhatsApp：96537718／电邮poitip@teochew.sg。