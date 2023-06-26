社团庆端午 弘扬传统文化献爱心 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年6月26日 5:00 AM 晋江会馆安排了别开生面的“三代同堂游船河”端午庆祝活动，共有六艘驳船载着约250名会员与家属游新加坡河。（特约陈福洲摄） 兴安天后宫、莆田会馆、荔城俱乐部和莆仙同乡联合会共庆端午。第二排左五是荔城俱乐部主席陈金泰，左六是兴安天后宫主席林子英，最后一排左一是莆仙同乡联合会副会长周家萌。（邬福梁摄） 中华善堂蓝十救济总会发动义工包裹3000个素粽，派发给慈善组织和弱势群体。（蓝十总会提供）字体大小:小中大疫后再次齐聚一堂庆端午，社团落足心思举办各种别开生面的活动，既有驳船游河，还有文艺表演、爱心送暖等，以不同形式保留习俗，弘扬传统。农历五月初五（6月22日）端午节，是追念先贤、辟邪驱疫的传统节日，许多社团都很重视。新加坡晋江会馆青年团与康乐组，提前在6月18日，于南安会馆礼堂举办题为“缅怀先人，驱疫消灾”的庆祝活动，吸引超过250人参加，是历来晋江会馆端午节活动出席人数最多的一次。当中最别开生面的节目要数“三代同堂游船河”。端午赛龙舟是流传甚广的习俗，为此晋江会馆特别安排了六艘驳船载着会员和他们的家人游河。当天虽然天不作美下起雨来，但在雨中欣赏新加坡河沿岸风光却别有一番滋味，对许多晋江会员来说是一次独特且难忘的体验。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 端午节 粽子 会馆 新加坡河 莆田 公众参与设计 新指南为外劳解决工作环境问题 定格百年：牛车水旧店屋 麻雀虽小五脏俱全