勿洛蓄水池亲水天地新设计 体障者上下皮艇更轻松　

重建后的勿洛水上活动中心为体障者专设本地首个无障碍设施，方便他们上下皮艇，并将皮艇推入水中。

人民协会旗下的勿洛蓄水池百盛亲水天地（PAssion Wave）6月25日（星期天）正式开幕。除了增添更多水上运动设施及活动空间，新活动中心的最大亮点，是专为体障人士打造的全新无障碍皮艇出发点（barrier-free kayak launch point）。

过去，由于轮椅不能推上浮台（pontoon），体障者不只要靠他人帮助才能走上去，要安稳地坐上皮艇也有困难。

为解决这些困扰，无障碍皮艇出发点备有长凳，让体障者从轮椅下来后，可以顺着长凳移动，慢慢滑入皮艇。

坐落在勿洛蓄水池的百盛亲水天地于2019年8月开始重建，并在去年6月重新对外开放。（特约沈康雄摄）

出发点也设有皮艇固定装置，可让体障者更平稳地坐上皮艇，再利用两边扶手以及皮艇下的滚轮，将船体推入水中。

患有小儿麻痹症的李加宝（60岁，叉车司机）是新加坡轮椅篮球协会的成员。他星期天试用了这个无障碍设施后受访说，虽然上岸时还是相当吃力，但他对新设施仍感到满意。

“这个会比较好，因为有扶手让我们抓住，而且也不用在浮台上移动太多，省去很多麻烦。”

他也说：“我会多带些朋友来这边划船，希望他们看到我划船，会感兴趣，我也可以教他们怎么使用设施。”

配合开幕，由体障者、义工以及其他特需群体组成的三支龙舟队伍也在星期天进行友谊赛。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆到场为比赛拉开帷幕，并参观新中心的设施。

用室内龙舟模拟器 下水前先熟悉操作

除了开辟更多、更大的活动空间来举办各类活动及工作坊，新中心还增设本地首个室内龙舟模拟器，让公众在可控的环境中练习，同时帮助特需者在正式下水前熟悉操作，增加自信。

新中心设有本地首个室内龙舟模拟器，让公众在可控的环境中练习，同时帮助特需者在正式下水前熟悉操作，增加自信。（特约沈康雄摄）

勿洛蓄水池百盛亲水天地从2019年8月开始重建，工程进度一度受冠病疫情影响。新中心去年6月重新启用。人协未透露工程费用。

百盛亲水天地咨询委员会主席曹炳森受访时说，自新中心落成以来，前来使用设施的公众比之前增加至少五成，这包括新加坡智障人士福利促进会等团体的成员。他指出，当局会继续研究如何改善其他蓄水池和海上活动中心的设施。

叶品秀吁特需者走出来 别对运动没自信和害羞

我国残疾泳将、前官委议员叶品秀是百盛亲水天地咨询委员会委员，她对新皮艇设施感到十分兴奋，也说这是一个开始，希望以后能在新加坡看到更多亲体障者的设施，展现社会包容。

“我希望这能鼓励特需人士慢慢走出来，不要对运动感到那么没自信和害羞。”

除了勿洛蓄水池，滨海湾、裕廊湖花园、东海岸、白沙和三巴旺也设有百盛亲水天地。人协受询时说，之后将探讨在更多地点推出无障碍皮艇出发点。