武吉坎贝拉综合中心 部分设施将延后开放

武吉坎贝拉综合体育及社区中心第二阶段的建筑工程出现延误，导致一些设施延后开放，中心内的三巴旺综合诊疗所，预计最迟于12月投入运作。其他体育设施，包括健身房和游泳池，将比原定的8月延后一两个月启用。

卫生部长王乙康星期天（6月25日）为武吉坎贝拉综合中心新设的社区活动空间SPARKS@Bukit Canberra和ServiceSG中心主持开幕仪式后，视察武吉坎贝拉第二阶段的建筑工程。王乙康也是三巴旺中基层组织顾问。

三巴旺综合诊疗所 预计最迟12月建成

他过后接受媒体访问时说，冠病疫情暴发后，承包商的问题和人手短缺等因素导致这个综合中心第二阶段的建筑工程出现一些延误。受影响的设施包括原定今年8月落成的全国最大ActiveSG健身房和四个游泳池，这些设施预计将延迟至10月启用。原定去年落成的三巴旺综合诊疗所，也预计最迟于12月建成。

王乙康说，第二阶段的建筑工程正如火如荼地进行，主导这个发展项目的新加坡体育理事会和承包商等相关伙伴将按照新的时间表，完成项目工程。

在第一阶段启用的武吉坎贝拉综合中心设施，包括分别于去年10月和12月投入运作的室内体育馆和小贩中心。

王乙康也说，自疫情暴发后，基层医疗护理领域承受巨大压力，综合诊疗所旗下医护人员的工作量加重。为满足我国日益增加的医疗需求，当局正在增建更多综合诊疗所。除了三巴旺综合诊疗所，淡滨尼北综合诊疗预计最迟会在10月投入运作。他相信这些新的综合诊疗所，不仅能让这两个市镇的居民从中受益，也有助于扩充综合诊疗所的容量。

目前，我国有23家综合诊疗所，另有八家会在2030年前落成，即加基武吉、卡迪、实龙岗、登加、比达达利、碧山、达曼裕廊和油池综合诊疗所。

健康SG计划下个月5日正式推展。谈及基层医疗护理领域和家庭医生在这项全国计划扮演的角色，王乙康说，家庭医生大部分时间都忙着处理急性病例，尤其是普通感冒、喉咙痛和发烧的患者。至于综合诊疗所，为急性病患者看诊也占据他们工作量一大部分，他们同时还要为更多慢性病患者看诊。

“在健康SG计划下，提供基础医疗服务的医生，须有纪律地投入适当的时间来推动预防护理，帮助人们保持健康。但这些医生不会孤立无援，因为社区和设施如武吉坎贝拉等，都会为医生提供支持......我们全力为医生提供更多支持。我认为社区和医疗保健系统携手合作，是健康SG计划成功的关键因素。”