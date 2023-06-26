煎锅从天降 七旬妇逃一劫

居民申诉，组屋区频频有人高楼抛物，不仅扔下铁片和拖把，最近还有钢铁煎锅从天而降，住家阳台危机重重。

这起高楼抛物事件发生在上周二（6月20日）中午，地点在牛车水硕莪巷第4座组屋的四楼阳台。

住在四楼的居民郑绣印（73岁，销售人员）受访时说，当时她在阳台给植物浇水后，回到屋内洗澡，突然听到屋外传来巨响。

“我当时被响声吓了一跳，洗完澡后出来看，发现竟有一个铁锅掉在我的阳台上。”

她指煎锅十分沉重，相信是从很高的地方掉下来，才会有那么大的声响，巨大的冲击力导致煎锅变形。

心有余悸的她说：“如果当时我还在屋外浇花，恐怕会被砸死，吓得我过后几天都不敢去阳台浇花了。”

她也说，如今买了长10尺的水管，准备以后远远地浇水，尽量少去阳台，就算要去，可能也要戴安全帽才能安心。

记者走访时发现，该组屋最高有21层，只有四楼的单位拥有前后两个阳台。

同层居民：有人高处扔拖把

住在同层的陈姓女居民（39岁）则透露，她两年前搬来这里后，也曾有人从高处扔拖把到她的阳台。

“当时拖把的棍子直接穿过我家阳台的蓬布，只留下拖把头在上面，可见掉下来的力道很大，砸到人就严重了。”

她说，当初装修时就有人警告过她要小心从高处扔下的垃圾，但她没想到会这么严重。

另一居民：金属片插穿雨蓬

另一居民维拉（化名）也说，她家阳台是金属雨蓬，但几年前曾有一根长达1.5米的金属片从天而降，直接插穿她家雨蓬，非常吓人。

“幸好当时铁片卡在雨蓬没掉下来，否则也会闹人命。”

完整报道，请翻阅2023年6月26日的《新明日报》。