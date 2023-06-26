翩翩起舞 开心过退休生活

虽然已经74岁，许惠贞仍然热衷于舞蹈教学，坚持每星期教十多堂课，让更多居民感受到跳舞的喜悦。

许惠贞原本和舞蹈八竿子也打不着。舞蹈是在偶然中进入她的生命，从此结下不解之缘。

她年轻时是一名裁缝师，在家中为人裁布做衣裳，由于肌肤问题求助于美容师，进而激发了她对美容事业的兴趣。她学习美容和化妆，29岁成了美容师，过后还拥有自己的美容院。

当了20年美容师，许惠贞累了。每天忙碌工作、想着如何进行促销活动、如何引进新仪器来更好地服务客户，让她对生活产生了厌倦。

49岁退休，许惠贞原以为自己会很快活。第一年的确是如此，但很快就发现太空闲、无所事事并不是好事。丈夫劝她多参与社交活动，不要成天待在家里，以免胡思乱想。

她于是学习打气功，认识了其他也已退休的居民，扩大生活圈子。她过后还和朋友们一起参加居民委员会新开办的土风舞班。她用心听课，还勤做笔记，回到家里也继续练习。

跳舞除了让许惠贞的肢体更协调、身体更健康，脑筋也变得更灵活，因为她必须记住舞步和动作。新的舞步越复杂，她越是高兴，想着一定要克服每一个挑战。

对许惠贞而言，她每次上课或演出就像是一个演员，把歌曲的歌词和意境，通过肢体动作表达出来，让她乐在其中。

当上舞蹈教练助理 从此踏上教学之路

西北社区发展理事会于2007年设立健身舞蹈俱乐部（Dance-Fit Club），许惠贞当上了教练助理，踏上了舞蹈教学之路。

如今，她每星期上足五天课。除了西北健身舞蹈俱乐部，她也在不同的民众俱乐部和居民委员会授课，学员年龄从30多岁到80多岁。看着学员学好舞步，她感觉到自己的努力有了成果，非常有满足感。

“退休之后不应该闷在家里，这样会加速老化。只要能力允许，我们应该多多活动，体内的荷尔蒙会出现变化，人会更开心。”