英国副首相道登星期二(6月27日)抵新,展开三天的工作访问。

外交部星期一发出文告说,道登(Oliver Dowden)于27日至29日访问新加坡期间,将会晤李显龙总理。

道登约两个月前被英国政府任命为副首相。他兼任兰开斯特公国大臣(Chancellor of the Duchy of Lancaster)和英国内阁办公室部长。