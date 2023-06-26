永续发展专业人士转业计划 为建筑环境业添人才

随着“排碳大户”建筑环境业积极迈向减排之路，确保这行业有足够专业人士，掌握趋势和监管发展已日益重要。新加坡绿色建筑委员会等机构与新加坡劳动力发展局合作，为建筑环境业推出永续发展专业人士转业计划，扩大人才库。

这项为建筑环境业量身定制的转业计划，让没有相关经验的新雇员通过入职培训，或为现有雇员重新设计工作，并通过系统的培训学习新技能，以负责碳管理、永续发展报告相关职务。参与转业计划者，也可以担任“绿色”工作角色，如永续发展专员、碳分析师等。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期一（6月26日）为今年的国际绿色建筑大会致开幕辞时，宣布这项由劳发局、绿色建筑委员会、建设局、新加坡理工学院联合制定的计划。她鼓励建筑环境业的雇主和雇员，善用这项计划，把握绿色浪潮带来的新机遇。

拥有400名员工的产业管理公司Exceltec，近年积极将永续发展概念落实到日常运作。公司除了在所管理的产业提倡节能外，也派员上课取得绿色建筑经理认证。为进一步推动永续发展，Exceltec在去年底聘请拥有零售和采购背景的曾睿泽（40岁），担任新增的永续发展高级执行员一职。

曾睿泽接受《联合早报》访问时透露，转换职业跑道初期最大的挑战，是缺乏与永续发展相关的知识，幸好公司管理层非常支持，提供系统的在职培训，他也积极上课，取得不同机构颁发的行业认证。此外，来自共和理工学院的讲师，以导师身份给予专业指引，让他受益不少。

目前曾睿泽的主要职责，是负责协调公司管理层和永续发展顾问的需求，包括收集、认证数据，协助公司推行永续发展策略。

“我下个月将完成为期六个月的转业计划，但永续发展是学无止境的，永远无法‘毕业’，还有很多可学。”

参与转业计划的雇主 每月可获薪金资助

转业计划开放给年满21岁的公民或永久居民申请。新聘和原有雇员的受训期，分别是半年和三个月，他们须完成至少一个劳发局批准的课程。参与计划的雇主，在雇员受训期间，每月可获得70%或最高4000元的薪金资助。聘请长期失业公民或40岁以上者，获薪金资助的数额和期限会更多和更长。

此外，新加坡绿色建筑委员会也宣布，修订两项涉及绿色建筑服务及产品的认证标准。按提升后的新加坡绿色建筑服务认证计划，环境可持续发展顾问将获分级认证，以更好地评估他们的能力和专业知识，特别是那些精通特定领域者，例如熟悉能源建模或脱碳策略等方面的人。这将使建筑业主和发展商，更容易找到适合项目需求的专业顾问。

至于新版新加坡绿色建筑产品认证计划，则是依照不同建筑材料的永续表现给评级，关键材料如混凝土和钢铁，会依照这些材料的碳足迹和全球变暖潜能值（Global Warming Potential，简称GWP）做评估。被认证为业界翘楚的产品，可获四个勾，表现好的产品则是一个勾。