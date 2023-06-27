肉身挡车扰民袭警 醉汉闹事被控

58岁醉汉肉身挡车，怒拍引擎盖，阻碍交通，甚至骚扰路人，惊动警方到场后还袭警，最终被捕。

这起闹剧发生于星期一（6月26日）早上7时50分左右，地点是直落古楼路的路段。

有网友事后通过脸书专页“SG Road Vigilante”发布视频，揭露了部分事发过程。根据画面显示，一名身穿黑色上衣的男子站在马路中央，用力拍打一辆德士的引擎盖，甚至还飞踢侧镜。

德士成功摆脱后，男子继续拦下后方的另一辆轿车，同样在车前比手画脚，对着车内的驾驶者说话，随后怒拍引擎盖。

视频中也传出男子的叫喊声、敲打声以及车子的鸣笛声。

据观察，男子手里还握着一个黄色的杯子，相信事发时喝了酒。

《新明日报》记者也探悉，男子当时全身散发着酒味，相信是在神志不清的情况下，才在路上发酒疯。

据悉，除了肉身挡车之外，男子还用言语骚扰路人，警员事后到场，还安抚了一名看似饱受惊吓的女生。

警方受询时证实，一名58岁男子因公共滋扰以及袭警被捕。

涉事男子星期二早上被控

涉事男子是莫哈默安瓦（58岁），他落网后于星期二（27日）被控，法官下令不得保释，继续还押协助调查，案件展期至7月4日过堂。

控状显示，警方到场后，莫哈默安瓦还向警员脸上吐口水。案发时，他的假释期还剩下最后一天。

控状显示，被告是在今年5月27日至6月26日获得假释，但期间再次犯案，抵触了假释减免令（Remission Order）。

完整报道，请翻阅2023年6月27日的《新明日报》。