走出疫情阴霾 国庆庆典融入大自然疗愈人心

今年国庆庆典演出采用不同元素，包括融入大量大自然元素，使用香氛刺激观众感官，让他们感受到“疗愈人心”的效果，走出疫情阴霾。

名为“齐心协力共创未来”（Building our Shared Future as One）的国庆庆典表演共分四幕，分别是“我们的家园”“我们的力量”“齐心协力”“共创未来”。表演将穿插三段短视频，讲述多个新加坡人的人生故事。

今年的演出聚集2400名表演者及43名艺人。当中，“尼拉团队”（Team Nila）将首次亮相，由116名志愿者呈献鸽子造型表演，象征新加坡58年间的和平与繁荣，以此拉开庆典帷幕。

国庆检阅礼前奏演出由470名来自四所中学和初级学院的学生联手表演，这也是自2014年以来，教育部在检阅礼前呈现的最大场联合演出。

全场表演由本地导演陈子谦任创意总监，这是他继2020年再次担纲创意总监。

对他而言，这也是弥补当年一个小小遗憾的机会。因受疫情影响，2020年的国庆庆典，许多大型的表演都无法呈献。

陈子谦说：“那时候对我来说是有一点小小的遗憾，感到没有办法做得圆满。

“之前在2020年不能做到的东西，今年大家都可以一起再把它还原。”

他也说：“通过这些表演，我希望能带给观众今年的主题‘齐心向前进’。通过这四个单元，让大家更加珍惜我们的多元文化，希望大家充满热忱，迈向未来。”

今年的演出亮点包括三维立体投影、香氛的使用及短视频等。

国庆庆典首次使用香气元素 带观众身入其境

陈子谦告诉《联合早报》，第二幕“我们的力量”是个相当感性的单元，他希望观众看了可以回想过去三年疫情所带来的艰辛，并通过表演和歌曲得到安抚。

这一幕将大量运用大自然元素，当中配合花朵盛开的表演环节，适时使用香灰莉木香氛，让观众仿佛置身其中。这也是国庆庆典首次使用香气元素。

陈子谦受访时说：“每一棵树都须要经过风吹雨打才可以开花结果。所以，利用味道就可以带出那种感觉。”

主办方说，香灰莉木香氛带有花与木质的香味，是为第二幕特意搭配。但关于香氛的其他细节，他们先卖关子，不愿透露。

三维立体投影重返国庆庆典

时隔八年，国庆庆典再次在政府大厦前大草场为观众带来三维立体投影的观赏体验。其中，“齐心协力”一幕为配合歌舞表演，运用更壮观的三维立体投影，不仅能将观众带到海边、森林和天空的情景，也让整场演出更连贯。

主办方也会利用视觉特效，为电视公众提供更佳的视觉体验。

每一幕的表演之间将穿插短视频，展示19名不同年龄和领域的新加坡人的温馨故事。

表演筹委会主席陈振豪高级中校说：“我们希望演出能让新加坡人产生共鸣，也带动大家，一起庆祝新加坡独特的身份、追逐我们的梦想，团结一致、共同前进。”