疫情推动国人运动参与率上升至74%

全国运动参与率调查显示，冠病疫情对于新加坡人运动健身起了积极作用。2022年国人整体运动参与率达到74%，这比疫情前的2019年上升了八个百分点，比2015年更是上升了20个百分点。

新加坡体育理事会星期二（6月27日）发布2022年全国运动参与率调查报告。体理会自2015年开始进行这项调查。根据调查报告，每周至少运动一次的人在2015年占54%，一年后上升至61%。过后的三年，国人的运动参与率增长不明显，2017年到2019年都在66%上下。但自疫情开始的2020年，上升至69%，2022年更是到了74%，是历来最高水平。

2022年全国运动参与率调查

徒步、健身操参与率大幅上升

调查显示，疫情期间，国人对于健康比以往更为看重。有81%运动参与者把改善身体健康状况视作运动的主要动力，另有35%的人是为了改善心理健康状态。同时，也有12%的参与者是为了弥补久坐问题。

疫情对于热门的运动种类也产生较大影响。在2019年，徒步和慢跑参与率相当，分别是26%和22%。但如今两者的差距拉大，徒步去年快速上升到40%，仍然是最受人欢迎的运动，跑步虽然上升至29%，增幅却不及徒步。

健身操和骑脚踏车的受众也在疫情期间大幅增加，健身操在2019年的参与度是3%，2022年上升至15%，骑脚踏车则是从5%升至11%。值得一提的是，在疫情缓解后，健身操的受欢迎程度继续往上爬，骑脚踏车则略有下降，从2021年的13%下降至11%。

体理会：参与率很难再大幅提高

对于疫情结束后，运动参与率是否会下降的问题，体理会总裁吴钦华说：“我们当然不希望参与率下降，我们看到疫情影响了人们的日常生活。很多人更常运动，因为他们有更多时间，这时候的需求是更方便地去使用体育设施。

“接下来这几年，随着更多人回到办公室上班，我们会看到更真实的趋势……我们希望运动参与率还能继续提高。我们希望通过这样的努力，让更多人受益，同时也让医疗系统受益。”

体理会策略规划司长李慧珍认为，我国运动参与率提高空间已经不大，体理会未来会更注重国人的运动质量。

她说：“通过长期的工作，我们明白，有20%到25%的人群是很难打动的，他们可能（对运动）不感兴趣，或是有长期疼痛之类的问题。所以不能期待参与率一直会增长，我们现在已经差不多到顶点了。未来我们看重的可能是参与运动的频率以及质量，确保常年运动不会让你受伤，不会成为年老后的负担。”

青少年羽球热足球冷

随着骆建佑赢得2021年羽毛球世界锦标赛冠军，我国也掀起羽球热，调查显示，2022年羽毛球在各年龄段都受到欢迎，13至19岁人群羽毛球参与率高达21%，即便是在60岁以上的年长人群中，参与打羽毛球的也达到2%，高于其他球类运动。

受之前的疫情管制措施影响，需要多人组队的足球运动在校园中的推广程度过去三年止步不前。在2019年的调查中，足球、篮球和羽毛球三大球类项目在13岁至19岁人群中参与率并驾齐驱，分别是13%、13%和12%，但到了2022年，羽毛球和篮球分别上升至21%和19%，足球则下降到12%。这显示，为提高足球水准，我国仍须大力在校园中推广足球运动。