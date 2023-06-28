本届新加坡米其林指南 新餐馆和年轻厨师表现耀眼

2023年《新加坡米其林指南》新餐馆和年轻厨师表现特别耀眼，马来群岛风味的Seroja餐馆是三料得主，Sushi Sakuta连中双元。

摘星餐馆从2022年的52家增加至今年的55家——荣获一星的餐馆从42家增加至46家，有五家新进榜，六家两星餐馆和三家三星餐馆保持了荣誉。受瞩目的摘星小贩，吊桥头大华猪肉粿条面连续七年摘星，今年没有其他小贩入榜。

2023年《新加坡米其林指南》出炉，从2022年的52家增加至今年的55家。（唐家鸿摄）

另一方面，四川饭店（Shisen Hanten）从二星降至一星。香格里拉大酒店的中餐馆香宫丢失一星，Basque Kitchen by Aitor则已结业。

今年入榜的新餐馆中，多数是年轻厨师主理的。刚刚开业满一年的法中料理餐馆Born成功摘下一星。Born位于历史背景丰富的标志性金吉力沙人力车站（Jinrikisha），由师从台湾名厨江振诚的陈茳誔（Zor Tan，37岁）与1855餐饮集团携手开创。他告诉《联合早报》：“米其林是厨师的指标之一，这让我和团队有前进的目标。”

坐落在香港街的Willow餐馆，由新加坡主厨谭国全（Nicolas Tam，32岁）主理。他说：“接下来有压力，但证明了新加坡也有厨艺人才。”

呈现马来群岛的多元文化与烹饪传统的Seroja餐馆，主厨黄达文（Kevin Wong，29岁）说，这给团队一剂强心针，肯定了餐馆大胆开创的餐饮路线。

首次颁发米其林绿星

Seroja餐馆是三料得主，主厨黄达文满载而归。（唐家鸿摄）

Seroja餐馆还获得今年米其林颁发的“米其林绿星”。这个新奖项表扬与注重永续的供应商和生产者合作，同时减少浪费的餐馆。黄达文同时获得“米其林年轻厨师奖”的特别奖。

“米其林服务奖”得主是日本餐馆Shoukouwa总经理黄国维。“米其林侍酒师奖”得主是Sushi Sakuta的Makoto Iwabuchi。

餐馆经营是团队的共同努力，上台领奖的不只是老板或主厨，也有杰出员工。获得米其林一星的莆田，就由餐馆最资深员工、服务了23年的楼面员工“莲姐”林亚英代表领奖，表达餐馆对资深员工的尊重和爱护。

2016年开始在本地推出的《新加坡米其林指南》，2020年因疫情停办一届，2023年迈入第七届，颁奖礼于星期二（6月27日）滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay）举行。

米其林公开的五大评估标准是：食材品质，厨师对味道及烹调技巧的驾驭能力，料理中显露的个性，是否物有所值，以及餐饮水准的一致性。完整新加坡米其林指南名单，有星级餐饮、必比登以及推介餐馆三个不同分类。2023年必比登推介（Bib Gourmand）名单已在6月15日公布，共有79家餐馆和小贩食摊入选。今届米其林颁奖典礼首次邀请必比登推介的得主上台参与其盛。

2023年《新加坡米其林指南》得奖名单

★★★三星餐馆（三家）

Les Amis

Odette

Zén

★★两星餐馆（六家）

Cloudstreet

JAAN by Kirk Westaway

Saint Pierre

Shoukouwa

Thevar

Waku Ghin

★一星餐馆（46家）

28 Wilkie、Alma、Art di Daniele Sperindo、Béni、Braci、Buona Terra、Burnt Ends、Candlenut、江师傅、Cure、Cut、Esora、Euphoria、Hamamoto、吊桥头大华猪肉粿条面、Iggy’s、御宝阁（乌节）、Jag、La Dame de Pic、Labyrinth、利苑、Lerouy、Ma Cuisine、Marguerite、Meta、Nae:um、Nouri、Oshino、莆田（吉真那路）、Reve、Rhubarb、Shinji（Bras Basah Road）、四川饭店（Shisen Hanten）、Sommer、夏宫、夏苑、Sushi Ichi、Sushi Kimura、Table65、Terra、Whitegrass。

新进榜（五家）：

Born、Poise、Seroja、Sushi Sakuta、Willow。