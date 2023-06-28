东海岸公园散步 脚踏车撞飞两岁女童

一家四口在东海岸公园散步，岂料一辆脚踏车突然飞驰而来，迎面撞到母亲后仰摔倒，两岁女儿也被撞飞，肇事洋汉留下联系号码后就离开，伤者事后联系不上骑士，当晚报警。

这起事故发生在上星期天（6月25日）下午3时许，地点在东海岸公园。被撞伤的黎晓颖（36岁，辅导员）告诉《新明日报》记者，当天与丈夫带着四岁儿子和两岁女儿到东海岸湖美食村用餐，一家人吃饱后在共享道上散步，享受亲子时光。

岂料，当她刚好转身要取出儿子的饮料时，看见一辆脚踏车迎面飞驰而来，她闪避不及，与女儿一起被撞。

“我向后摔倒，头和背部撞到了地上，而我的女儿则面朝下被撞飞。我当下感觉头部、颈部和背部剧痛，女儿也当场痛哭，我们都吓坏了。”

她指事后女儿脸部、手脚都磨破皮流血，因疼痛加上受惊吓，不停哭泣，她也跟着女儿哭了起来，情况一片混乱。

她透露，肇事的是一名20来岁的洋汉，身材高大，对方事后连声道歉，虽满脸歉意却称她们的伤势不会太严重。

“对方自称是‘乔治’，来自英国，丈夫当下和他要了联络方式，并告知他需对意外负责。他则提供了本地和英国的号码供联系。”

当时丈夫有尝试拨电给对方，通话未接通，但因太担心女儿的伤势，他们迫切赶往医院，便让对方先行离开。

“岂料，丈夫事后打了十几次电话给他，本地号码是关机的，英国号码则为空号。丈夫当晚报警，警方告诉我们，这起事故涉及人身伤害，构成刑事犯罪。”

警方受询时证实接获报案，案件调查中。

完整报道，请翻阅2023年6月28日的《新明日报》。