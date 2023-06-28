为助妻抗脱发 男子赴印度采药

妻子产后脱发，丈夫远赴印度采集草药，还由此调制出独门的抗脱发配方。

林健丰（39岁）和陈姵彣（39岁）亲自试验护发草药，是10年前的事。当时陈姵彣刚生下第一胎几个月，冲凉的时候发现自己的头发一撮一撮的脱落。她试了不同的脱发治理配方，都不奏效。

所幸林健丰是理发世家出身，他不仅在服兵役前考取了理发师资格，妈妈也从事这一行业。他从服兵役时便在店里帮忙，自然而然入了这行。

林健丰说，他发现市面上的护发配方采用的是中药或西药，效果也相同，但对妻子的情况起不到作用。

“我花了几天时间上网搜索，找到一些有助防止脱发的阿育吠陀（Ayurvedic）草药。一个星期后，我买了去印度的机票，逛那里的店铺，问当地人有什么防止脱发的妙方。他们把我指向离城市几个钟头路程以外的僧人。我在那里买了阿育吠陀草药，把它们和中草药一起试用。”

不出三个星期，陈姵彣的脱发情况有了好转。林健丰也在一些客户身上试用中草药和阿育吠陀草药的新配方，同样取得成效。

回想起当初给丈夫当“白老鼠”的经历，陈姵彣说，如果新配方对自己和其他人的情况有帮助，何乐而不为。

“产后脱发是很多妈妈实实在在遇到的情况，解决方案也不多。我当时是希望健丰能找到自然、不伤害头皮、人人负担得起的护理方法，帮助其他人重拾信心。他最后做到了，我很高兴。”