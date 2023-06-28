回理会：近年更多本地华族皈依回教

2013年以来，本地有约3000名华人成为回教徒，疫情两年间皈依人数有所增加，每年超过300人，据观察，有更多年轻人皈依回教。

过去10年，本地有逾2900名华族皈依回教，2021年及2022年的皈依人数有所增加，年轻人也更多。宗教界人士指出，这是因为冠病疫情期间有更多人积极探索生命的意义，从中找到宗教信仰。

新加坡回教理事会（MUIS）最新统计显示，2013年至2023年4月的10年多间，本地有2928名华人到新加坡皈依伊斯兰协会（MCAS）接受皈依，领证成为回教徒。

2021年与2022年分别有362人与347人皈依回教，跟之前八年的年均约260人比，疫情笼罩的两年间有明显增加的趋势。

回理会统计显示，近两年到新加坡皈依伊斯兰协会寻求皈依的华族有增加的趋势。（杨雯婷摄）

新加坡皈依伊斯兰协会会长符许荣（49岁）接受《联合早报》访问时说：“疫情期间，我们通过Zoom平台举办课程，这当中，有许多人提出疑惑，为何造物者要创造病毒危害人类。”

2022年，新加坡皈依伊斯兰协会为新回教徒共举办约40门课程、超过350节课，让马来人、新回教徒与一般民众参与，认识回教基础。

罗伟胜16岁时，因为高中同学用餐前的祈祷，让他领略到不一样的生命思维，从而认识回教。（杨雯婷摄）

据符许荣观察，参加课程的30岁以下年轻人明显增加，跟他们交流的过程中，他观察到年轻人在疫情期间更积极探索信仰的课题。

“许多年轻人预见自己将面临更艰难的未来，尤其疫情时，年轻人开始探索生命的价值与意义，找寻心的宁静和身心的皈依处，从而找到了回教。”

成为回教徒后，华人要遵守回教礼仪，食用清真食品、不喝酒、每日进行五次礼拜、学阿拉伯文等。

一般认为，华人会皈依回教多半是因为与回教徒结婚，但据MCAS观察，也有不少人并非如此。

罗伟胜皈依后认真学习阿拉伯文，希望能以原文阅读可兰经。（杨雯婷摄）

22岁的大学生罗伟胜就是因自发的信仰而成为虔诚的回教徒。

就读南洋理工大学体育科学系的罗伟胜受访时说：“16岁在一次高中海外交流活动，第一次与回教同学一起祈祷，我感受到祈祷带来的平静。后来我生了一场病，就开始探寻心灵的平静。”

罗伟胜用两年深入了解回教教义，也到MCAS学习阿拉伯文；18岁正式皈依回教。

可兰经原文是阿拉伯文，对一般回教徒而言，要读懂可兰经须学习阿拉伯原文。（杨雯婷摄）

黄劲艺是另一位不因婚嫁而皈依回教的华族。一次中东的出差行程，让不惑之年的黄劲艺对回教全然改观。她受访时说：“媒体上看到的中东充斥着许多恐怖活动，让我对回教充满着误解。没想到，出差中东让我认识了不少回教同事，还有回教宣导和平的教义。”

在家人的支持下，黄劲艺2021年皈依回教。如今，她的日常生活依循每天五次祈祷而规划。（杨雯婷摄）

回国后，黄劲艺就到MCAS上课，在两年前皈依回教，黄劲艺说：“当时是疫情期间，我的皈依仪式很特别，通过Zoom进行，就连海外的朋友也能参加。”