2023年全球和平榜 新加坡排名升至第六

新加坡在2023年全球和平指数排行榜上名列第六，比去年的第九位上升三个名次。

其中，我国在安全和治安领域排名全球第四，比去年上升一个名次，仅次于芬兰、日本和冰岛。另外，新加坡、冰岛、毛里求斯和乌拉圭也因国内外没有爆发任何冲突，在这项评估中以满分并列第一位。

全球和平指数每年由总部设在澳大利亚悉尼的国际智库经济与和平研究所（Institute for Economics and Peace）发布。冰岛自2008年起已蝉联榜首16年，继续是全球最和平的国家。阿富汗则连续第六年列为全球最不和平的国家。

经济与和平研究所根据安全和治安、国内外冲突及国家军事化程度三大类别的23项指标，对全球163个国家和地区进行排名。和平指数介于1至5，1代表最和平，5代表最不和平。参考的指标包括军事开支、谋杀率、暴力犯罪率、对外冲突导致的死亡率等。

今年的调查发现各国的和平指数平均下跌0.42%，全球和平局势也连续九年不断恶化。军事化程度是唯一有改善的领域，但是俄乌战争、亚太和撒哈拉以南非洲地区爆发的冲突，导致国内外冲突的指数下降。59个国家的政治稳定指数也下降，影响全球安全和治安。

欧洲仍是世界上最和平的区域

报告也指出，尽管欧洲继续笼罩在俄乌战争的阴影下，导致军事开销增加，以及与邻国关系紧张，但欧洲仍是世界上最和平的区域，全球最和平的10个国家当中，就有七个位于欧洲。另外三个在亚太地区，分别是新西兰、新加坡和日本。

报告也对全球局势进行分析，包括预估中国如果封锁台湾，可能导致全球经济总产量在第一年就损失2万7000亿美元（约3万6500亿新元），或占总产量的2.8%，比2008年金融危机损失多一倍。

其中六成的经济损失会发生在中国或台湾，约为1万6000亿美元（约2万1620亿新元），中国经济预计会萎缩7%，台湾经济则会萎缩40%。与海峡两岸都有密切经济往来的亚洲国家，例如越南、柬埔寨、新加坡和韩国的国内生产总值预计会下跌3%至6%。

智库执行主席基利亚（Steve Killelea）说：“经历阿富汗、伊拉克、叙利亚和现在的乌克兰战争，很明显的是最强大军队也战胜不了资源充足的民众。 战争已经变得几乎无法取得胜利，经济负担也日益沉重。对台湾潜在的经济封锁将导致全球经济衰退，造成的损失约为2008年全球金融危机的两倍，就凸显这一点。”