我有疑问：部长租住黑白洋房有特殊待遇吗？

空置多年无人问津的莱道路26号和31号黑白洋房，两位部长先后租用，突然引发热议。这个事件受到贪污调查局调查。

针对内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生租住莱道路（Ridout Road）洋房，贪污调查局和国务资政兼国家安全统筹部长张志贤进行了约一个月的调查，报告于星期三（6月28日）下午公布，说明了部长租黑白洋房的程序，结论是其中没有涉及贪腐和不当行为。

《联合早报》整理报告内容，给事件中最大的几个疑问找答案。

①部长和公务员是否有不当行为？

调查并没有发现参与这两起租赁交易的人员有任何腐败意图或涉及贿赂。两名部长和相关公务员也采取了适当措施防止任何利益冲突，包括申报潜在利益冲突。

黑白洋房由隶属律政部的新加坡土地管理局管理，因此尚穆根回避了有关莱道路26号出租事宜的决策过程和讨论，并指示当时的律政部副常任秘书有必要向部长汇报时，找时任律政部高级政务部长英兰妮处理。

维文的职权不涵盖土管局，因此没有利益冲突的问题。

莱道路的黑白洋房由隶属律政部的新加坡土地管理局管理，身为律政部长的尚穆根在竞标时回避参与政府相关的决策过程。（卓祾祎摄）

②部长是否有靠特权取得任何特别信息，从中获益？

部长和他们的夫人在租赁交易中，没有因为职权而获得优惠待遇和内部信息，也没有证据显示两名部长有以权谋私的行为。

尚穆根和他的房屋中介，以及维文和他的妻子，在竞标时都不知道洋房的参考租金。

参考租金只有土管局的租赁部门（Leasing Department）可获取，但律政部人员、土管局局长和其他土管局人员可按照官方需要要求这项信息。公众也可以向土管局或管理代理人（managing agent）要求指示价或要价。

针对这些产业招租是否为公开信息，两栋洋房当时都挂着“招租”告示，31号也列在了土管局的国有产业网络平台上，所以是公开的。

③部长租金有没有优惠？

两名部长所支付的租金都按公平市价计算，并且不低于参考租金。

尚穆根2018年以每月2万6500元的租金租下26号洋房，与参考租金相等，2021年续约时租金不变。维文2019年的月租则为1万9000元，比当时的参考租金高200元，2022年续约时，租金按市价提高到2万元。

这些租金与同地区其他房地产当时的租金一致。26号洋房每月每平方米为30.94元，而莱道路其他房地产2018年每平方米的价格介于26元至33.33元。

31号洋房每月每平方米则为23.05元，低于同一时期其他房地产的25元至33.33元，主要是因为屋况较差。房子从2013年7月开始空置，在2018年7月和8月两次有人投标，投标的租金分别是1万2000元和5000元。

维文租住的莱道路31号因为屋况原因，2019年的租金低于其他同地区的房地产，每月每平方米为23.05元。（卓祾祎摄）

④部长租约比一般人更长？

土管局出租的房地产租期一般是以两年或三年为一期，首次签订租约时，最多可授予3+3+3年的租期，即每三年续租一次，共租住九年。尚穆根和维文的租期都不超过这个上限。

土管局决定是否授予更长的租约时，考虑的因素包括租户入住后为房子投入的费用。租户所有获批的改进项目，在可使用的情况下，都属于房东的财产，租约到期后都归国家所有。比如租户装的壁橱、灯和其他装修，最后都属于土管局所有，租户的开销不能索回。因此，改进开销大的租户将获得较长的租期。

由于尚穆根的妻子承诺进行的改善工程超过40万元，因此获得3+3+3年的租约。维文的妻子承诺的改进工程超过20万元，租约刚开始为3+2+2年，但她在首次续约时要求将剩余的2+2年延长至3+2年，得到了土管局的同意。

⑤土管局为洋房进行的工程是否超出其他国有产业的做法？修建泳池、砍伐树木等工程是否获得有关当局批准？

作为业主，土管局有职责确保出租的房地产状态良好，包括维护与收拾，以确保租户能够安全居住。土管局为这两个房地产所做的工程符合一般做法。

莱道路26号的维护与收拾工作，包括清理房子外观和更换被树根破坏的水管等等，开销是51万5400元。土管局同意了清拆毗邻地段的要求，因为那里的植被可能会影响租户的安全，尚穆根也表示愿意自费维护这块土地。

土管局也曾在大威园国有黑白洋房的租户入住前，清理部分地段，这是因为周围邻居和租户反馈有蚊虫滋生的问题。

土管局在31号进行的屋顶维修，以及管道和电气检查等准备工程也是必要的，这是为了确保房子可以住人。这间房子的维护与收拾工程花费57万零500元。

莱道路26号和31号都是受保留的洋房，因此任何影响洋房的工程都须市区重建局批准。它们也位于树木保护区，砍伐中干围超过一公尺的大树必须先获得国家公园局批准。

不过，在莱道路26号建造游泳池属于外部的小型工程，不影响洋房，因此无须市建局批准。土管局在砍伐树木前则获得了相关批准。

虽然莱道路26号的洋房属于受保留建筑，但建造游泳池属于外部的小型工程，不影响洋房，因此无须市建局批准。（卓祾祎摄）

⑥参考租金从何而来？

参考租金是确保国有产业以公平的市价出租的关键机制，也是最低租价，所有供租赁的国有产业都必须计算参考租金。

土管局直接管理的房地产，参考租金将由专业估价师组成的土管局估价小组估算。管理代理人所管理的房地产，则由他们指定的估价师确定参考租金。土管局手上有600个黑白屋，约420个作为住宅用途。这当中，87％由管理代理人管理，只有13％由土管局自己管理。

在决定参考租金时，一般会参考其他黑白洋房近期的租赁交易，如果交易不足，则会参考可比的有地住宅，但会根据屋龄和屋况等因素进行调整。

黑白洋房的租金通常低于同个地点和相同面积的优质洋房。许多优质洋房属于现代建筑，装修完善并且美仑美奂。

相比之下，黑白洋房缺乏现代化设施，不容易翻新，新租户往往得花钱将房子提升到现代居住水平。租户不拥有土地开发权，却又必须承担所在土地的维修费用。因此，土管局估价小组认为在评估参考租金时，以租户可居住空间的总建筑面积计算，比土地面积更重要。

⑦尚穆根和维文为什么要租黑白洋房？他们拥有其他房产吗？

两人目前还没公开这些细节。不过，国会将在下周一（7月3日）复会，相信将针对这起租住洋房事件进行讨论。