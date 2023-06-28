尚穆根租住黑白洋房土地面积为何特大？

内政部长兼律政部长尚穆根租住的莱道路26号黑白洋房的土地面积原本是9350平方米，因为他主动提出承担旁边一块坡地的维护，土管局把这片坡地纳入租用范围，使得总体租用面积达到2万3164平方米。

根据星期三（6月28日）公布的部长租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房调查报告，尚穆根是因为担心莱道路26号旁边一块坡地杂草茂密，可能会有威胁公众健康与安全的蛇和蚊子，所以通过他聘用的房地产中介要求土管局清空这块坡地，并主动提出承担这块地未来的维护。

尚穆根接受贪污调查局的问询时说，他原本不愿意将那块额外的坡地纳入租用范围，因为租用土地附带一定法律责任。不过，土管局认为租户的维护责任不会延伸到所租用的范围之外，如果尚穆根有意承担那块额外土地的维护，就有必要将它纳入租约，以明确谁该负责维护。