要溶解玻尿酸被拒 女游客诊所爆冲突

女游客在本地做医美项目后，不满效果，还称自己下巴被弄歪，上门要求医生溶解玻尿酸，岂料双方爆冲突。

网上日前流传一段视频显示，一名戴着浴帽的女郎，在本地一家医美诊所遭男职员当场赶走。该视频由涉事女郎拍摄，男子当时频频以英语对女郎呼喝“出去！”，女郎则坚称自己不会走，还请对方报警，并要求男子不要对她大声讲话。

涉事的医美诊所是在本地有多家分行的医美品牌ClearSK Aesthetics，公司董事兼首席医疗顾问萧怡灵医生（53岁）向《新明日报》记者还原当天事发过程。