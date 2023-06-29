要溶解玻尿酸被拒 女游客诊所爆冲突 订户 吴依瑾 / 新明日报更新 / 更新 / 2023年6月29日 2:54 PM发布 / 发布 / 2023年6月29日 2:20 PM 女游客因不满医美效果上门要求溶解玻尿酸，却与院方起冲突。（受访者提供） 女郎申诉男职员不仅赶她走，还推她并大声呼喝。（受访者提供） ClearSK Aesthetics公司董事兼首席医疗顾问萧怡灵医生。（庄耿闻摄）字体大小:小中大女游客在本地做医美项目后，不满效果，还称自己下巴被弄歪，上门要求医生溶解玻尿酸，岂料双方爆冲突。网上日前流传一段视频显示，一名戴着浴帽的女郎，在本地一家医美诊所遭男职员当场赶走。该视频由涉事女郎拍摄，男子当时频频以英语对女郎呼喝“出去！”，女郎则坚称自己不会走，还请对方报警，并要求男子不要对她大声讲话。涉事的医美诊所是在本地有多家分行的医美品牌ClearSK Aesthetics，公司董事兼首席医疗顾问萧怡灵医生（53岁）向《新明日报》记者还原当天事发过程。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 冲突 游客 雅庭假日酒店10年聘14释囚 培训升职机会一视同仁 推动发展心脏介入科30载 陈淮沁获钱氏基金会终身成就奖