居民申诉：外人擅入公寓 大肆捕捞锦鲤

居民申诉，公寓内有人未经允许，擅自在网上发布消息，让外人到公寓池塘抓鱼，导致居民喂养多年的锦鲤被抓。公寓管理层回复说，并未授权任何人进入公寓。

这起事故发生在本月16日中午，地点在后港绿水轩巷的公寓。

有人网上称 可免费捕捞

林先生（52岁，自雇人士）联系《新明日报》，称数名非公寓居民于16日当天进入公寓，未经许可就在公寓景观池塘内大肆捕捞池鱼。

“起因是有公寓居民在电商平台上发布消息，称管理层要清理池塘内的鱼，有兴趣公众可以来免费捕捞。”

他透露说，当天中午时分开始，陆续有六七名公众到公寓，携带捕捞工具下池塘鱼，前后持续两个小时。

“公众大肆捕捞引起居民关注，保安接到通知后赶往阻止。”

林先生说，居民喂养池鱼多年，没人有权擅自让公众进来捕捞。

“就算管理层要清理池塘，至少应该通知居民，但大家并没有收到通知。若随意让公众进来公寓，对公寓环境和居民是个潜在威胁。”

公寓管理层:未授权任何人进入

记者就此事询问管理层，负责人陈经理（53岁）说，管理层并未授权任何人在网上发布消息，也没同意让公众进来捕捞。“我们并没有打算清除池塘内的鱼，接下来也会保持原样”

针对擅自在网上发布消息的居民，陈经理透露说，事件还在调查事中，不便透露详情。

完整报道，请翻阅2023年6月29日的《新明日报》。