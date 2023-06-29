哈芝节献祭 我国将评估延续在海外宰牲做法

今年哈芝节，宰牲活动首次小规模在我国恢复，大部分仍然延续冠病期间做法，继续在海外进行，当局将评估接下来是否继续这么做。

古尔邦（korban，即宰牲）是哈芝节的传统仪式之一，回教徒在哈芝节宰羊献祭，纪念先知的顺服与虔诚，所以哈芝节也称“宰牲节”。冠病疫情暴发后，本地回教社群将古尔邦移至海外进行。

在澳洲宰牲后 冰冻肉运本地送低收入家庭我国回教徒今年在SalamSG Korban计划下，通过本地回教堂预订了逾5200头羊，在澳大利亚进行宰牲，之后将肉冰冻后运来新加坡，分发给社区里低收入的家庭。SalamSG Korban团队将评估今后是否延续这个做法。