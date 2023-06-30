最佳战斗机中队：“凤凰勇士”力求工作与生活平衡

有“凤凰勇士”之称的空军空战指挥部143中队，常出国参与演习或训练，队员长时间离家在外，要维持士气是一大挑战。连续四年获得最佳战斗机中队奖的143中队，尽量照顾到队员的需要，力求实现工作与生活平衡。

143中队队长吴嘉伟中校（38岁）受访时说，有时队员派到海外长达四个月，家人和朋友都不在身边，须维持他们的士气。“通过适当的规划和调度，并且将（队员们）结婚、生子等人生重大决定和过程纳入考量，不仅能让队员们感受到关怀，也有助于他们更好地与家人沟通。”

吴嘉伟也提到，中队的文化是鼓励队员每天进步多1%，不仅从自身做起，指挥团队也通过新的训练场景和提升战术方面，尽可能达到训练上的突破。