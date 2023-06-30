最佳战斗机中队：“凤凰勇士”力求工作与生活平衡 订户 马华卿发布 / 发布 / 2023年6月30日 12:44 AM 身为143中队的F-16型战机女飞行员，李清上尉感谢中队给予温暖和协助，即使经常到海外受训也不觉孤单，像是与第二个家庭一起生活。（陈斌勤摄） 空军空战指挥部143中队连续四年获得最佳战斗机中队奖，左起为二级军事专才卡迪甘、李清上尉、吴嘉伟中校、欧信贤少校，以及杨国廷三级上士。（陈斌勤摄）字体大小:小中大有“凤凰勇士”之称的空军空战指挥部143中队，常出国参与演习或训练，队员长时间离家在外，要维持士气是一大挑战。连续四年获得最佳战斗机中队奖的143中队，尽量照顾到队员的需要，力求实现工作与生活平衡。143中队队长吴嘉伟中校（38岁）受访时说，有时队员派到海外长达四个月，家人和朋友都不在身边，须维持他们的士气。“通过适当的规划和调度，并且将（队员们）结婚、生子等人生重大决定和过程纳入考量，不仅能让队员们感受到关怀，也有助于他们更好地与家人沟通。”吴嘉伟也提到，中队的文化是鼓励队员每天进步多1%，不仅从自身做起，指挥团队也通过新的训练场景和提升战术方面，尽可能达到训练上的突破。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新加坡武装部队 最佳战备炮兵单位：鼓励运动保持体能 营内外联络感情 最佳舰队奖：追求卓越关怀个体 奋勇号四度获奖