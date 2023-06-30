防恶意软件盗存款 部分会员登录公积金须刷脸防诈

为保障用户安全，部分公积金会员，特别是年满55岁且使用安卓手机的用户，在登录公积金户头时，须进行额外脸部识别认证，通过双重把关，以防诈骗团伙渗入作案。

新加坡警察部队、中央公积金局和新加坡政府科技局星期四（6月29日）发联合文告说，2023年上半年，本地共发生超过700起与恶意软件相关的诈骗案，损失金额约800万元。其中，有八起案件与公积金存款相关，受害者被盗走12万4000元。

为较高风险公积金交易提供额外保障

作为预防措施，公积金局和政府科技局紧急加强保安，为一些较高风险的公积金交易提供额外保障。会员登录公积金户头时，须额外进行Singpass脸部识别认证。

这项额外的认证功能一般会在初次设置Singpass手机应用，或检测到可疑及高风险交易时，要求用户“刷脸”确认身份。有鉴于诈骗案日益猖獗，甚至盯上了公积金存款，当局须加强安全防护，尤其是保障年满55岁、使用安卓电话的公积金会员。

文告指出：“虽然这可能导致公积金会员使用线上服务时不那么方便，但我们希望会员们能理解，维护户头安全总比追悔莫及来得好。”

骗子以低于市价商品 诱受害者下载恶意软件

根据文告，误坠这类恶意软件相关骗案的受害者，一般都使用安卓手机。他们在脸书等社交平台看到售卖远低于市价的商品后，会联系骗子假冒的“卖家”，接着就会收到一个链接，并按指示下载恶意安卓软件包（Android Package Kit，简称APK），殊不知已落入圈套。

骗子得逞后，会通过电话或短信说服受害者开启安卓手机的无障碍功能（accessibility），借此削弱手机的安全层级，借势远程侵入受害者的手机，进行非法转账、盗取网银资料、提高转账最高额度等未经授权的操作。

此外，骗子还可能删除银行通过短信或电邮发来的转账通知，由此藏形匿影。骗子也会通过Singpass非法登录受害者的公积金户头，未经授权将公积金存款转到受害者的个人银行户头，再从银行将钱领出来。

警方曾于6月17日发文告说，至少两名安卓手机用户因恶意软件入侵，被盗走至少9万9800元的公积金存款，但文告里头并没有透露他们的年龄。

年满55岁会员可通过PayNow提取部分公积金储蓄

根据我国的退休储蓄机制，公积金会员可从55岁起提领部分储蓄。2018年起，公积金局允许年满55岁的会员通过PayNow服务提取部分储蓄，会员只须把身份证号码与银行户头挂钩，再使用Singpass登录公积金网页申请。

《联合早报》记者星期四登录手机应用Singpass时，系统自动跳转出“额外安全认证”的提示，告知用户使用某些服务时，可能须进行额外的脸部识别认证，而用户不能取消这项认证。

根据官网资料，用户开启手机前置镜头扫描时，须露出全脸、头部保持稳定、四周不能过暗或过亮等。

要了解更多详情，公众也可浏览Singpass官网，或到全国各处的Singpass柜台询问，或在办公时间致电SingPass热线6335 3533。若用户手机没有前置镜头，可拨打热线，或到政府机构的自助服务机进行验证，如淡滨尼天地公共服务中心、各公积金局服务中心，以及国内税务局纳税人及商业服务中心等。