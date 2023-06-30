疑烟蒂余烬燃纸箱 勿洛火患酿三死一伤

女屋主男友清晨出门前，把未熄烟蒂留在纸箱上，余烬可能点燃纸箱，结果引发烧屋大火。

女屋主倒卧客厅，在大火中丧命；在睡房的一对夫妻和三岁女童则昏迷，拯救人员紧急把他们送院，父女送院后不治身亡，存活下来的妻子时隔一年未苏醒，现在已成植物人，目前在马国治疗。

勿洛这起致命火患于2022年5月13日清晨6时许发生，地点在勿洛北2道第409座组屋的四楼单位。

失火单位住着五人，分别为女屋主曾爱玲（56岁）和男友、租住一间睡房的夫妻陈顺强（35岁）和柯佩仪及他们的三岁女儿陈慧恩。

曾爱玲、陈顺强和陈慧恩在该火患中丧命，验尸官星期五（6月30日）就三人的死因召开研讯，警方调查官和民防部队调查官出庭供证。

根据两名调查官的供词，案发当天清晨5时30分左右，曾爱玲的男友出门上班，离开前把未熄烟蒂搁在客厅的纸箱上。

大约15分钟后，男友想起没有丢掉烟蒂，立刻打电话通知曾爱玲。接着，曾爱玲回复说已把烟蒂丢掉，所幸单位没有着火。

不料，不久后，该单位出现火光，滚滚浓烟冒出。民防部队接获通报后立即赶抵现场，救出受困的曾爱玲、陈顺强、柯佩仪和陈慧恩。

民防人员接获通报后赶抵现场救人。（取自新加坡民防部队脸书）

曾爱玲被救出时已没了心跳，医护人员当场宣告她身亡。

陈顺强、柯佩仪和陈慧恩则被送往樟宜综合医院抢救，陈顺强和陈慧恩最终伤重不治。

警方调查官揭露，柯佩仪至今仍未苏醒，已成植物人，目前在马国就医。我国医生早前诊断，柯佩仪神经损伤，相信难以康复。

验尸报告显示，曾爱玲的死因是灼伤和吸入浓烟；陈顺强和陈慧恩则是吸入浓烟。

烟蒂余烬或点燃纸箱

就曾爱玲事发前回复男友，指她已将烟蒂丢掉，单位没着火，验尸官询问民防部队调查官，火患为何还会发生？

民防部队调查官说，烟蒂留在纸箱上已有一段时间，纸箱当时可能已出现白炽（incandescence），尽管未起火，但余温犹在，只是曾爱玲没察觉。若加热源没有彻底去除，纸箱可能继续升温，最终冒出火苗。

初步调查显示，火源很可能是香烟的余烬，火势主要从客厅烧起。（档案照片）

初步调查显示，火源相信是烟蒂余烬，火势主要从客厅开始燃烧。客厅有纸箱、家具、电器等易燃物，或导致火势迅速蔓延。

验尸官将择日发表结论。