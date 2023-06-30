黑白洋房 三大热搜问题解答

“黑白洋房”上热搜，这些房子历史感十足，租金不菲，最多人在网上搜索的三大问题，可能就是：月租多少？在哪里？怎么租？

英殖民时期建造的黑白洋房，大部分建于1903年至1941年之间，在全岛共有约600栋。黑白洋房是国有资产，只供出租，不能购买，欲租用者也须公开竞标。

黑白洋房租金多少？

合登集团（Huttons）研究部提供给《联合早报》的数据显示，位于核心中央区（CCR）的黑白洋房平均租金约为每月2万5555元，坐落在中央区以外（OCR）的黑白洋房平均租金则约每月9359元。截至6月27日，这类房屋的月租在过去六个月估计涨了10%。

这些黑白洋房一般不安装冷气、没有热水，租户需要自行添置家电。在退租之前，租户也须拆除这些设备，恢复洋房的原貌。当中一些由于年久失修，租户搬进来之前，还需支付高昂的整修费，确保洋房能够安全入住。

维修洋房的成本由租客和新加坡土地管理局共同承担。据星期三（6月28日）公布的内阁部长租住黑白洋房调查报告，内政部长兼律政部长尚穆根在入住莱道路26号之前，洋房的必要维修费达到51万5400元，由土管局承担，尚穆根则投入40万元展开改进工程。

尚穆根租住的莱道路26号黑白洋房，总体租用面积达到2万3164平方公尺。（卓祾袆摄）

黑白洋房在哪里？

除了女皇镇一带的莱道路，新加坡其实很多地方都有黑白屋，包括实里达、史各士路、三巴旺、樟宜、东陵一带。

黑白洋房怎么租？

在土管局的线上国有产业信息平台State Property Information Online（以下简称SPIO）网站，可以找到公开招标的黑白洋房。招标期间通常会举办开放日，供有意者参观。但申请条件是，租客的月入必须是租金的至少三倍。

每当房地产市场走热，房源供不应求时，几乎所有空置的房地产都会在公共平台上发布，让有兴趣的公众承租。