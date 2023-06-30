绿动新加坡启动 黄循财：4G团队致力打造永续新加坡

应对气候变化刻不容缓，副总理兼财政部长黄循财强调，打造更可持续的新加坡是第四代领导团队的优先事项。一个更平等的社会契约不仅要照顾到新加坡人现阶段的需求，也要保障后代能拥有更美好、更绿化的未来。

黄循财星期五（6月30日）为绿动新加坡（Go Green SG）主持推介致辞时说，要充分实现绿色未来，所有人都得在日常生活上作出调整，并落实更可持续的习惯。大家都必须齐心协力，才能达到这一目标。

“政府可以，也会制定正确的政策和规定，并落实必要的基础设施。同时，我们也须要所有人尽自己的一分力，采取个人和集体行动，打造更绿化的新加坡。”

下来一个月逾300项导览讲座让民众参与

为实现这个目标，我国推出绿动新加坡计划，带动人们向更可持续的未来迈进。共有150个机构在接下来一个月举办超过300项导览、讲座等活动让民众参与。公众反应踊跃，一些活动在报名网站启用的一天内就满额。

永续发展与环境部长傅海燕、教育部兼人力部政务部长颜晓芳和永续部兼交通部高级政务次长马炎庆，也出席绿动新加坡推介活动。

傅海燕受访时说，希望透过绿动新加坡和企业、民间组织等合作，提高人们的环保意识。她说，我国要在2050年实现净零排放目标和取得可持续发展，须要每一个人改变思维。

“我们希望透过绿动新加坡，能加强新加坡人的环保意识，采取更多环保行动，为新加坡的净零排放目标尽一分力。”

在绿动新加坡下，公众除了能参加城市农场和自然公园的导览活动，也能参观一些原本不对外开放的设施，了解它们的幕后运作。这包括伊蚊绝育试验计划的设施、空气质量监测站、Abraclean玻璃回收厂等。

公众可上网报名参加绿动新加坡的一系列活动。

黄循财同第四代领导班子去年6月推出新加坡携手前进（Forward Singapore）运动，以更新我国的社会契约。他致辞时也说，政府的目标是建立更平等的社会契约，而一个强有力的社会契约必须能满足这一代人及未来几代人的需求。

新加坡携手前进运动由六个支柱组成。其中，政府在守护（Steward）支柱下举办约30场对话会，超过2200名来自业界、非政府组织、学府与社区的新加坡人参与其中，探讨粮食安全、海岸线防护、净零排放目标等课题。

同时，自推出以来，约2万人以及来自500所学府与机构的超过27万名学生和职员，已做出绿色承诺（Green Nation Pledge）。所有政府机构也已做出绿色承诺。