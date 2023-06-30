大巴窑五房式私人组屋142万元转手写新高

大巴窑一个五房式私人组屋单位以142万元转手，打破全国五房式组屋转售价纪录。

这个位于大巴窑1A巷私人组屋（DBSS）The Peak @ Toa Payoh第139B座40至42层的单位，地契剩87年又11个月，面积117平方米，相信是在6月底成交。

此前，大巴窑五房式组屋转售价的纪录保持单位在第138A座，亦为40层至42层，面积为114平方米，于2023年4月以138万5000元成交。

全国五房式组屋转售价的原纪录保持单位，是在杜生阁（Sky Terrace @ Dawson）第92座37至39层的阁楼单位，面积为122平方米，于2022年7月以141万8000元成交。

The Peak第139B座顶楼42层的另一个114平方米的单位，已标出145万元起步的价位。代表该单位卖方的房产经纪郑如恩透露，卖方于星期四（6月29日）举行了开放日，当天有四组潜在买家前来看房，目前还没有人出价。

分析师：The Peak @ Toa Payoh七层以下单位难突破百万

受访的房地产分析师告诉《联合早报》，The Peak @ Toa Payoh犹如私人公寓，且周边设施完善，卖出142万元的价格并不令人意外。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣受访时指出，The Peak @ Toa Payoh一带交通便利，基本上步行即可抵达加利谷（Caldecott）、布莱德，以及大巴窑三个地铁站，其中加利谷地铁站还是两条地铁线的转换站。

麦俊荣补充说，上述单位卖出142万元的高价，与它的高楼层有很大关系，而且还有阳台，就像是一个公寓单位。然而，他预测，同一座组屋七层以下的单位，短期内转售价难以突破百万元，尤其是面向旁边多层停车场的单位。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部主管孙燕清则指出，大巴窑的配套设施、好学校一应俱全，乘地铁或开车经高速公路前往乌节一带也很近。此外，大巴窑将有不少预购组屋落成，这一带的一些新地皮也将出售，相信带动了大巴窑转售组屋的购买热情。

合登集团高级研究主管李思德说，私人组屋项目因其由私人开发商设计等独特属性而受欢迎，一些像The Peak @ Toa Payoh这样的私人组屋项目的电梯大堂还设有门禁卡出入，与公寓相似。