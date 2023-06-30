明年到欧盟国家须先申请ETIAS电子旅游许可证

从2024年起，新加坡公民飞往欧盟和申根区国家，包括法国、意大利和西班牙旅游时，必须在出发前登录欧洲旅行信息和授权系统，申请电子旅游许可证。

欧洲旅行信息和授权系统（European Travel Information and Authorisation System，简称ETIAS）与美国的“旅游授权电子系统”（Electronic System for Travel Authorisation，简称ESTA）和韩国电子旅行许可证（Korea Electronic Travel Authorization，简称K-ETA）类似，是个电子旅游许可证。

根据ETIAS网站，系统将在2024年生效，目的是要筛查海外旅客，应对全球恐怖活动的增加。目前可以免签证入境欧盟成员国短期停留的非欧盟国家公民，包括新加坡、马来西亚和美国公民，到时都须申请ETIAS许可证入境。

须要ETIAS许可证入境的国家包括：所有欧盟申根区国家，如法国、德国、意大利和西班牙；未来的申根区国家如保加利亚和罗马尼亚；欧洲自由贸易协会国家如冰岛、挪威和瑞士；以及欧洲有开放边境的微型国家如摩纳哥和梵蒂冈。

新加坡公民若要到参与ETIAS计划的国家观光、公干、过境或就医，并停留不到90天，都须要申请ETIAS许可证，费用为7欧元（约10.33新元）。18岁以下或70岁以上的申请者无须付费。

ETIAS许可证的有效期为三年，或旅游证件到期的那一天，以较早者为准。申请者的ETIAS许可证一旦通过，就可到任何参与ETIAS计划的成员国，不论是从哪个欧盟国家出入境。

欧洲机场过境 无须ETIAS许可证

公众若是长期留在上述欧洲国家读书或工作，必须申请相关签证，而不是ETIAS许可证。

公众可亲自登录ETIAS网站（etias.com）申请许可证，或由第三方如家属、朋友或机构代办。

公众受促先获取ETIAS许可证，才购机票或预订住宿。大部分的申请需时几分钟至96小时处理，若须要提交额外资料或接受面谈，等候时间可能会拉长，甚至加多30天。

ETIAS许可证的申请过程没有加速处理的程序。

若申请被拒，申请者会得知理由，电邮也会附上上诉程序的链接。申请被拒绝的理由可包括申请者使用了报失或窃取的旅游证件、被视为有安全风险，以及没有在指定时间内提供额外资料或出席面谈。

没有获取ETIAS许可证的非欧盟国家旅客不得入境。不过，若只是在欧洲机场过境，没有离开国际过境区，则不用ETIAS许可证。

ETIAS官网也提到，持有ETIAS许可证不保证旅客一定能入境。旅客可能因为没有通过边检或没有符合其他入境条件而被拒入境。