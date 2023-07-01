“好人好事”罗厘送爱心 百户弱势家庭获益

“好人好事”罗厘送爱心，女皇镇基层组织和慈善机构“好人好事”首次合作，让租赁组屋的100户弱势群体家庭获益，从罗厘上选择22件所需食品带回家。

移动慈善站（Mobile Charity）计划是女皇镇基层组织和慈善机构“好人好事”的首次合作，所有食品均由好人好事赞助，他们将通过罗厘把所需食品带到邻里组屋。

好人好事创办人黄进国受访时说：“罗厘可以让我们更容易把粮食载到邻里组屋，让年长的受益者不需要走这么远。”

这项计划将为惹兰红山第3座租赁组屋的弱势家庭提供每月所需食品，经过层层筛选，100户家庭将受益，他们都是每月人均家庭收入低于690元的家庭。

流动罗厘今早在惹兰红山第2B座组屋停靠，让受益家庭可以选取日常所需食品。（女皇镇基层组织提供）

这次的移动慈善站计划邀请了文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆到场，他致辞时说：“移动慈善站计划可以把粮食带到大家身边，让女皇镇的受益者可以自己来领取。”他也是负责该区的丹戎巴葛集选区议员。

受益家庭原本都从麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）的善粮小铺分店获取日常所需品，现在罗厘则会开到家楼下。

这项计划会在每个月的第三个星期六早上在惹兰红山第3座组屋展开，获益家庭可以选取22样食品，领取时也有义工监督。

完整报道，请翻阅2023年7月1日的《新明日报》。