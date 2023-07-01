牛车水珍珠百货商场小贩中心重开 食客欢迎舒适环境　

牛车水的珍珠百货商场小贩中心翻新后重开首日，食客和摊贩都反映环境卫生大大改善，希望能长期维持下去。

小贩中心从今年4月1日至6月30日，关闭三个月进行整修，改善用餐环境及更新老旧的基础设施，其中的重点项目包括解决鸟患、鼠患和公共厕所卫生问题。

为此，管理该小贩中心的惹兰勿刹市镇理事会在露天用餐区安装鸟网，防止鸽子飞入；也在横梁、屋檐和排气管上放上防止老鼠攀爬或鸽子歇脚的铁丝刺。

记者星期六（7月1日）中午12时至下午3时走访小贩中心，食客络绎不绝，好些摊位也排起人龙。在小贩中心逗留的三个小时里，记者没有发现鸽子和老鼠踪迹，但看到两只蟑螂在墙角爬动。

防鸟网是小贩中心翻新后的最新法宝，目的是要解决多年来的鸟患问题。（何家俊摄）

公众陈振川（50岁，技术员）刚好到牛车水一带办事，知道小贩中心重开就前去吃午餐。他说，以往小贩中心有很多鸟，只要食客一从座位离开，鸟就会飞来吃桌上的食物。

“小贩中心整修后，最大的改变就是变得更卫生，清洁和明亮。你不说我也不知道露天区装了防鸟网，但今天倒是没有看到鸟来啄食。”

另一名公众莫斯贝根（44岁，经理）上一次到访珍珠百货商场小贩中心是一年多前。她说，这个小贩中心向来挺肮脏，桌上会有残渣，地板也黏黏滑滑。“现在比较干净明亮，希望所有食客都能尽责，归还自己的餐盘。”

在小贩中心售卖面食的刘姓摊主（48岁）说：“一个早上没有看到一只鸟飞进来，也没看到老鼠……环境变好，食客吃得舒服放心，我们工作起来也比较有劲。”

牛车水珍珠百货商场小贩中心翻新后重开首日，食客络绎不绝，好些摊位也排起人龙。受访食客和摊贩都反映小贩中心环境卫生大大改善，希望能长期维持下去。（何家俊摄）

烧腊摊的李姓摊主（57岁）也提到，小贩中心装修前，一到用餐时段，鸟就会在露天区桌位的遮阳伞上排列，准备随时飞进来啄食物。“今天早上9时来开档到现在，暂时没有看到任何鸟出没。”

不过，在小贩中心做生意超过50年的郑姓摊主（70岁）担心，小贩中心外有个垃圾槽，全天都开着，鼠患问题可能因此再出现。此外，清洁员工晚上约9时30分收工，但一些食客会吃喝到午夜，留下的垃圾要等到清洁员工隔天开工时才清理，多少也会把老鼠引来。

“小贩中心关了约三个月，老鼠和鸟可能还没找到路回来……所有防鸟防鼠的措施有没有用，可能要一两个月后才知道，毕竟小贩中心才刚重开。”

另外，小贩中心整修重开后，有些摊位调高了食物售价。

烧腊摊的李姓摊主说，他调高了约三四成食物品项的售价，以应付成本上涨。例如鸡饭之前每盘卖3.50元，现在卖3.80元。“要是不调高员工薪水，很难请到人。材料现在也更贵了。整体而言，营运成本涨了约10％。”