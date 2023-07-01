受邻里工程困扰 三女参加编程马拉松开发解决方案

新加坡人不一定遇到问题只会投诉，也有不少人在积极地尝试解决问题，通过自己的努力改善大众的生活。



政府开源科技部（Open Government Products）首次举办为期一个月的“向善编程马拉松”（Build for Good Hackathon）活动，让参与者根据所选的社会问题，开发科技解决方案并进行产品测试。



政府开源科技部主管李鸿毅说，该部门早前推出的parking.sg、go.gov.sg等应用都是通过内部黑客松活动开发的，但解决问题不仅是政府的责任，公众也可以提出解决方法，于是这次的黑客松决定邀请公众集思广益。公众对活动的反应踊跃，超过600人报名，最终60人获选组成小组参赛。



其中一个参赛小组是Team MS，由三名职业女性组成。成员黄文瑜（29岁，软件工程师）说，她们在各自的生活中都曾面对邻里工程的困扰，因此决定参加比赛，试图改善问题。



她的小组开发了一个网站，可汇集邻里所有的工程和维修通知，不仅供居民查看，更设有提醒功能，可以在各项组屋施工前发送提醒。居民因此能提前做出必要的安排，也避免遗漏任何信息，造成日常上的不便，例如在施工的承包商喷杀虫喷雾前用胶带封好垃圾槽、有组屋单位装修时安排出外办公等。



她们的作品获得评审的青睐，并赢得1万元的资助，以用于后续的产品开发。小组计划与更多政府机构合作，完善网站的内容，让民众受益。



另一支参赛小组MediClear由五名新加坡国立大学的学生组成。他们针对医疗报告开发了一款软件，将对普通百姓来说复杂难懂的医疗报告变得更简单易读，让人们能轻松了解专业报告上的信息。软件也会根据医疗报告提供的健康小贴士来帮助人们改善健康指标。



MediClear小组说，这次的黑客松让他们接触到不同的专业机构，并通过与专家讨论，了解医疗业的监管程序。