新空下半决赛 学生自创歌曲追念离世恩师

六岁起就跟着学习的音乐启蒙老师上周末因胃癌离世，新加坡女子中学的彭滋苡创作歌谣《永别》来纪念老师，感叹：“这首歌本是献给母亲的，但老师就如我的第二个母亲。”

“新空下”新谣歌唱及创作比赛半决赛星期六（7月1日）举行，参赛组别分为独唱、合唱、创作（创意）以及创作（公开）。彭滋苡（18岁）和郭芸廷（13岁）入围创作（创意）组半决赛，须根据现行中学华文课文来创作歌曲，她们选择了《秋天的怀念》。

彭滋苡受访时说，该篇课文的主人公在母亲因癌症离世后才感到生命可贵，她本想歌颂故事中的母爱，写下“承载母爱，一生的爱，永远的诀别”歌词。

但就在上周，她得知恩师病重，赶去见老师最后一面，并在她的病床前演奏了这首歌的试听版。在比赛现场，彭滋苡用歌声与小提琴演绎了这首歌的完整版，正式向曾陪伴她参加多场音乐比赛的“母亲”道别。

创作（公开）组的参赛者则可自由发挥，由新加坡国立大学的张玮玲（24岁）作词，张玮恩（21岁）作曲的《社会大学》讲述了少年对校园生活的怀念，同时鼓励大家即使投入社会工作后遇到磨难，也要勇敢向前，“不要在这等待，不要在这徘徊”，真挚的情感感染全场观众。

除了创作类之外，比赛还有独唱和合唱两个组别，演绎往届获奖作品或指定新谣曲目。德明政府中学的华文教师蔡姗珊（40岁）带着学生林欣儒（13岁）和袁乐蒽（13岁）组成“林蔡袁”小组参赛，通过独特的“上课了”开场白吸引观众眼球，还挥手带动全场互动。

林欣儒受访说：“平时就喜欢听华文广播，还参加华文朗诵比赛，这次找到伙伴与老师共同参与比赛，是想享受唱歌的过程。”

蔡姗珊对参赛歌曲《小人物的心声》很有共鸣。她说：“我的14岁儿子是自闭症患者，但通过这首歌，我们相信任何人都可以有所成就。”

新空下决赛7月29日举行

晋级决赛名单将在推广华文学习委员会官网https://go.gov.sg/xkx2023公布，本届决赛于7月29日（星期六）举行，届时《联合早报》将通过脸书直播。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。