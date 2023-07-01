荒地变绿林 公园局打造更丰富本地生态环境

新加坡面积虽小，但正所谓“寸土寸金”，仍有许多可加以善用的土地。国家公园局展开大规模的栽种和保育计划，让杂草丛生的荒地长满原生植物，恢复生机，超过160个物种从中受益。



配合自然保育总蓝图，公园局在2019年推出树林修复计划，要在10年内，于中央集水区和武吉知马自然保护区周围的缓冲园区种下多25万棵树。



修复树林不只是种树和除杂草，背后的学问和考量很多。国家公园局自然保护处高级署长林良任解释，当局采取科学方式，评估个别林地的原生和外来物种，再决定如何进行修复。



我国有多个自然保护区，最大的是3043公顷的中央集水区自然保护区，以及163公顷的武吉知马自然保护区。这两个保护区的土地面积虽然只占国土面积的4%，却涵盖新加坡原生花草绿植的约40%，自然资源非常丰富。

自然公园减少城市发展与人为扰乱 保护核心绿色空间

自然保护区周围的自然公园不仅是人们休闲放松的好去处，更是保护核心绿色空间的缓冲区。以中央集水区和武吉知马自然保护区为例，周围的春叶、汤申、温莎、射靶场、海希德、牛乳场、策士纳和正华自然公园形成保护网，减少城市发展和访客活动扰乱保护区内的一景一物。



然而，这些宝贵的绿色空间之中仍有些许杂草丛生的荒地，破坏原生树林的生态环境。这些次生树林（secondary forests）地区先前因建设甘榜、种植园等原因而遭砍伐。经过长时间的荒置，非洲薯蓣（Zanzibar Yam）等侵入性强的外来物种大量生长，影响原生植物和动物在那里的生长，更会破坏土壤的养分。



林良任说，当局可拔除杂草，让剩余的原生植物能够自行生长、或种植更多的原生植物，以平衡物种比例。若环境允许，当局也可种植较稀有的植物，增加自然公园内的物种类别，打造更完整的树林环境。

臭豆树（新加坡公园局提供）

马来亚斑鼯猴（蔡奕雄摄）

修复计划将使多种稀有动物与花草树木物种收益

修复计划中，将种植臭豆树（Petai）、猴耳环树（Greater Grasshopper Tree）和大糖胶树（Jelutong）等土生土长的“本地树”。穿山甲、果子狸、喜鸣飞鼠、斑鼯猴，以及和平鸟等稀有动物也会在修复计划中受益。

林良任说：“当我们看到原生植物自然地在修复地区生长，形成自给自足的生态环境，计划就成功了。”

原本杂草丛生的荒地，经过树林修复后，变得更绿意盎然。这些小树长大后，将形成茂盛的原生环境。（新加坡国家公园局提供）

除了树林，公园局也展开海洋和沿海栖息地的修复工作，并把目标从30公顷增加到80公顷。通过不同的保育计划，多达160种花草树木物种将受益。

打造和维护“大自然里的城市”（City in Nature）绝非易事，除了公园局等机构的努力，公众的参与也十分重要。林良任举例说，当局的杂草清除活动就有许多义工参与，很多是在接受培训后，领导其他社区义工协助除草。