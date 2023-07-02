划皮艇不求顶尖只为好玩

作为皮划艇学生运动员，洪温欣参加过不少比赛，但她从不追求到达专业运动员的等级，只希望在运动中不断找到新的乐趣和挑战。

洪温欣就读初级学院时本想加入田径队，却在机缘巧合下被学姐拉进皮划艇队中，之后更进入大学校队，不知不觉已持桨八年。

皮划艇运动在本地学校不算是主流的课程辅助活动，只有一些学校提供这个选项。24岁的洪温欣忆述：“我当时会加入，纯粹是因为好奇，并不知道未来会如何，只是想尝试新的东西。”

尽管皮划艇表现优异，洪温欣从没想过成为专业运动员。在她看来，运动应以乐趣为出发点，培养出热忱后再慢慢进步和成长，这样才能好好享受过程，而不是过分执着于结果。

“不只是体育，我认为大家做任何事情，不一定要特别出众。你可以纯粹因为喜欢，而选择进行或参加某个事情或活动。不用总是追求完美，或成为最好的那一个。”

皮划艇也启发了洪温欣报读南洋理工大学的体育科学与管理学课程，从而学习更多让自己进步的知识和技巧。

即将毕业的她虽不能再以学生运动员的身份参与皮划艇，但她的运动生涯还没结束。洪温欣考取了皮划艇教练证，希望能以不一样的角色，继续在自己热爱的运动中挑战自我。

“我是那种不喜欢在一个地方停滞太久的人。我更愿意走出舒适圈，去做一些新的事情。能成为教练，训练孩童，并与他们一起互动，就是我想做的事情之一。”