更多乐龄安全区速限 将降低至每小时30公里

自2014年乐龄安全区开始设置以来，全国已设立30个，其中八个的车速顶限更是降至每小时30公里。陆路交通管理局计划在更多安全区这么做，让更多地区的年长者更安心过马路。

交通部长易华仁星期天（7月2日）正式宣布，金文泰西2街和西海岸通道的乐龄安全区（Silver Zone）完工。他说，这两个地区的年长者越来越多，当局希望确保道路对使用者更友好方便，尤其是年长者和其他特需人士。

陆交局除了在这两个乐龄安全区装置指示牌，提醒驾驶者驶入前须将车速降至每小时40公里，也延长交通灯的“绿人”和三色右转箭头交通灯亮起的时间。

考虑到让坐轮椅者、脚踏车骑士和推婴儿车或手推车的人有更友好的出行体验，陆交局也在乐龄安全区设置更多无障碍人行过道，以及更宽的中央路隔，方便过路行人。

另外，陆交局也修改道路路缘，包括设立Y型三叉路口和“S”形弯道，利用这些弯曲的道路让驾驶者放慢车速。全岛设有Y型三叉路口的乐龄安全区不到10个，位于西海岸通道的便是其中之一。

易华仁也以西海岸通道的乐龄安全区为例说，陆交局通过试点计划收集居民的反馈后，决定在亚逸拉惹熟食中心和安济圣王庙之间设置有交通灯的人行过道，让居民更安全地往返住家和熟食中心及巴刹等设施。

居民符春海（76岁，退休人士）从住家步行约三分钟便可到亚逸拉惹熟食中心。他受访时说，位于熟食中心前的交通灯人行过道是约一两年前才建的，“之前居民过马路时，须不断留意来往交通。我们老人家步伐缓慢总是心惊胆跳，现在没这个问题了。”

陆交局2020年起也在一些安全区展开调低车速试验计划，将车速限制从每小时40公里调低至30公里。

八个乐龄安全区时速限制锁定在30公里

陆交局发言人回复《联合早报》询问时说，目前有八个乐龄安全区的时速限制锁定在30公里，它们位于红山景、裕廊西52街、联邦通道（局部）、麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）、惹兰冢（Jalan Tiong）、红山路、波东巴西2道和后港5道。

发言人也透露，即将在大巴窑8巷（局部）、大巴窑8A巷、勿洛北3街、宏茂桥61街、宏茂桥32街和实龙岗中通道设立的乐龄安全区也将实施每小时30公里的限制。

是否降低车速顶限取决于道路设计及社区反馈

据悉，乐龄安全区是否调低车速顶限，主要取决于道路设计和陆交局收集的社区反馈。发言人说，陆交局将继续与社区合作，在更多地点实施每小时30公里的车速限制。

到了2025年，我国的乐龄安全区预计增至50个。陆交局早前说，自计划推出以来，设有乐龄安全区的地方涉及年长行人的意外锐减约八成。

易华仁说，陆交局之后将着手推行“安行街道”（Friendly Streets）计划，以乐龄安全区等现有计划为基础，改进道路及引入更多道路设施。