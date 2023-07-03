【会员大会】新加坡海陆丰会馆7月8日（星期六）上午11时，在会所召开常年会员大会。欢迎会员踊跃参加。报名电话：63968401



【活动】由喜耀企业家论坛、中国嵩山少林寺主办，新加坡少林文化中心、新加坡儒商学会联办的“少林禅文化”讲座，将于7月8日（星期六）下午2时在喜耀文化学会大礼堂开讲。分享生活中“禅”怎样协助自己、家庭、事业、社会，怎样从“禅”的角度思考问题。释延沛主讲。免费。报名链接：https://tinyurl.com/XiyaoQiyejiaLuntanReg。电话：68421123



新加坡宗乡会馆联合总会7月29日（星期六）下午3时，在会馆举办“宗乡总会健康讲座2023”，分享如何预防骨质疏松症，以及遗嘱和持久授权书的课题讲解。欲知详情或报名请上www.sfcca.sg/healthtalk2023。电话：66436479



【课程】新加坡潮州八邑会馆潮女组7月15日（星期六）上午10时，在会馆开办“水晶手链工作坊”，学习如何制作水晶手链。会员学费45元，非会员55元。报名链接：https://shorturl.at/boFMT。有兴趣者可WhatsApp 96537718或电邮poitip@teochew.sg询问。