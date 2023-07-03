60岁及以上者可先报名参加健康SG计划

健康SG计划7月5日正式推出和启动报名，60岁及以上的公民和永久居民可从当天起率先报名加入。

劳资政三方鼓励雇主支持员工加入计划。卫生部、人力部、全国职工总会，以及新加坡全国雇主联合会（SNEF）将与利益相关者合作，推出新的“促进职场保健劳资政标准”（Tripartite Standard on Health Promoting Workplace Practices），引导雇主推行促进员工身心健康的措施和活动。详情最迟年底公布。

卫生部发出SMS短信 邀请公众报名

卫生部星期天（7月2日）发布文告说，健康SG计划7月5日启动报名。卫生部会陆续发出SMS短信，邀请公众向参与计划的全科诊所或综合诊疗所报名，下来可固定向有关诊所求诊。

较年长者会率先受邀报名，卫生部接下来会陆续邀请40岁至59岁的公民和永久居民报名。截至7月1日，参与计划的全科诊所已超过900家。

卫生部、人力部、全国职工总会及全国雇主联合会，也发布联合文告，呼吁雇主和员工支持健康SG计划。

文告指出，符合年龄条件的员工参加计划后，即使换工作或退休，仍可继续由一名了解他们健康情况的家庭医生照顾，获得妥善且全面的治疗和护理。其余员工也应固定看一名全科医生。

劳资政三方也建议，雇主可通过鼓励公司指定诊所参加健康SG计划、减少员工食堂食物中使用的盐和糖，以及让员工有时间做体检或接种疫苗等方式，支持员工维持健康生活。

文告强调，公共服务部门将发挥牵头作用，让公务员可以拿半天时间，去向参与计划的医生做第一次问诊。公共服务部门也会探讨投入更多经费，支持促进公务员健康的项目。

另一方面，卫生部在文告中指出，收到SMS短信的公众可通过下载保健资讯网（HealthHub）应用报名。

公众首先可通过应用登录健康SG页面。报名界面提供本地四种官方语文选项。接着，公众可从参与计划的诊所名单中选择一家诊所，安排第一次问诊。第一次问诊是免费的。

至于没有手机或需要协助的公众，家人或看护者可以代表他们，通过HealthHub应用报名加入计划。他们也可到联络所或联合检测与疫苗接种中心，向健康SG大使求助。报名地点详情可上网查询：www.gowhere.gov.sg/healthiersg。

定期到全科诊所复诊的40岁及以上的慢性病患者，从5月起已可预先报名参加这项计划。据卫生部早前提供的数据，自开放提前报名以来，截至5月29日已有超过2万4000名公众报名。

77岁的符凤英10多年前就开始固定向Silver Cross Medical Centre的家庭医生看诊。

除了由家庭医生转介看专科医生，她也继续在这家诊所接受病情管理，之前频发的尿道发炎和骨骼酸痛等问题如今大为改善。“约两三周前，医生向我介绍健康SG计划，我在诊所的协助下报名了。我建议人们应该看固定的家庭医生，由同一个医生长期跟进和调理病况，就可接受合适的治疗。”