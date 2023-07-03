疑不满旅巴贴近 脚车叔上车打人

六旬阿叔骑脚踏车，疑不满旅游巴士太贴近，上车捣乱还打伤人，最终被警方逮捕。

这起事件发生在6月29日下午5时半，地点是余东旋街，珍珠大厦前的路段。

根据社交媒体流传一段视频显示，一辆旅游巴士停在珍珠大厦前，附近还有数辆警车，路旁也有数名警员在场调查。当时，一名身穿白色上衣以及深色短裤的阿叔被警员上了手铐后，随后被带上了警车。

记者星期天（7月2日）中午走访事发地点，几名店家受访时都表示，当天确实看到警员到场，也看到一名穿着短裤的阿叔被警方问话，但并不清楚事情的来龙去脉。

一名不愿透露姓名的店家说，当时并没有看见任何争执，一直到有警察到场，他们才察觉事态严重。

“据悉一个穿短裤的阿叔被警察叫住问话，然后我们也发现巴士的出口处，楼梯那里都是东西，丢到很乱。另外，巴士的挡风玻璃也裂成蜘蛛网状。我没有记错的话，当时巴士才刚刚放乘客下车不久。”

据《新明日报》了解，当时身穿短裤的阿叔骑着脚踏车经过该处，相信是不满旅游巴士太贴近自己，才会与司机对质。警方受询时证实接获通报，一名64岁男子因公共滋扰被捕，一名73岁男子则在意识清醒下送院，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月3日的《新明日报》。