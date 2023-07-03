超市购物袋强制收费首日 多数消费者自备环保袋

本地约400家大型超市从星期一（7月3日）开始收取塑料袋费用，新措施实施第一天，大多数消费者都自备环保袋，也有不少人自带塑料袋，以避免额外付费。选择付费用塑料袋的消费者，大多是因为忘记这项新规定已生效。

国家环境局规定，星期一起所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团，须收取一次用购物袋费用，每个至少5分钱。这些超市集团包括职总平价、昇菘、巨人、冷藏和百美超市，它们早前宣布每个塑料袋收费5分钱。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期一早上9时走访位于义顺纳福城（Northpoint City）的职总平价超市，了解新措施实施首日的情况。 她告诉媒体：“今天早上有很多消费者自备购物袋。收银员也说，今天有比较多人记得自备购物袋来装他们的物品。”

退休多年的何耀荣（90岁）与太太每周至少一次到超市采购食材，为了节省开支，决定自备塑料袋。他受访时说：“我们平时都会循环使用塑料袋，主要用来装垃圾。今天带了八个塑料袋来采购，带多好过不够用。”

谭瑞阳（17岁）与两名朋友到超市购买食材，准备为朋友料理生日餐，由于忘了新措施星期一生效，只好多付3角钱买塑料袋来装食材。他说：“如果我们记得今天起，须为每个塑料袋支付5分钱，肯定会自备袋子的。5分钱虽然不多，但塑料袋不值这个价钱。”

黄诗仪（34岁，广告经理）通常会自备环保袋到超市购物，偏偏就是星期一忘记带出门。她认为新加坡在推行减少塑料使用的相关措施方面，比很多国家落后，这项计划有助于让人们更谨慎使用塑料袋。

她说：“虽然我会用塑料袋来装鲜肉和冰冻食材，但我选择购买可生物降解（biodegradable）的塑料袋，而不是超市提供的。”

陈美英（46岁，私人厨师）不打算自备环保袋，她说：“我每天都下厨，须用塑料袋来装厨余。如果我不花5分钱在超市买塑料袋，也会到别的地方买，所以我不觉得这项措施有什么意义。”

可持续教育咨询公司Eco-Statement创办人奈尔（Sangeeta Nair）认为，当消费者须为装垃圾的塑料袋付费时，除了会更加省用塑料袋，还可能会想到用面包或食品的包装袋来装垃圾。与此同时，也必须开展公共教育，让消费者具备相关知识。

33家平价超市 免费提供环保袋

平价超市、巨人、冷藏超市在自助结账柜台设置塑料袋收费条码，消费者如果要用超市的塑料袋，须扫描条码以支付塑料袋费用。百美超市则将塑料袋收费条码印在塑料袋上。

昇菘超市在六家设有自助付款机的分店，设有可分发塑料袋的装置，顾客在屏幕上点击塑料袋的图案，机器就会自动分发塑料袋，结账时一并收费。

昇菘发言人回复《联合早报》询问时说：“公司将分阶段在其他分店安装自助付款机。昇菘共有68间分店。”

平价超市也在33家分店试行环保袋架子计划，供消费者免费领取。公众也可以将家中多余的环保袋，捐赠给这些分店。