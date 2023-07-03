【国会】当局已处理校车业者额外外劳配额首批申请

首批校车业者已申请额外外籍员工配额，政府有关当局已处理申请，将陆续公布结果。

教育部长陈振声星期一（7月3日）书面答复议员祖安清心（丹戎巴葛集选区）有关询问时透露进展。

他说，教育部与校车业相关公会合作，协助业者应付人手不足、司机老龄化、油价上涨等挑战。业者面对的多项挑战将继续推高校车服务的成本与收费，影响这个领域的可持续发展。

为了更好地确保校车业者能持续提供服务，教育部近期宣布几项措施，包括与人力部和交通部合作，允许一些业者在特定时段内聘请更多外籍司机，帮助业者更好地达到经济效益。

“这不仅能让业者继续服务原有的学校，更重要的是，让业者在取得更多校车服务合同后，也能服务更多学校……由于明年的校车服务合同有许多将在接下来几个月发出，我们预计更多成功投标的业者会申请更高的外籍员工配额。”

陆交局将确保足够培训名额 让司机尽快获取职业执照

对有意成为校车司机的人，陆路交通管理局将确保有足够的培训名额，让司机能尽快获取职业执照。学校也会改进校车服务合同，让业者能更灵活地管理成本和人手，包括指定学生到集中接送点上下车等。当局希望，更好的巴士路线规划，以及让每辆校车服务更多学生，业者能以较少的司机应付业务。

陈振声也指出，约98％小一学生被分配到所选学校，或距离住家两公里以内的学校。许多不住靠近学校的学生乘搭公共交通上学，尤其是年龄较大的。只有一小部分小学生乘搭校车。家长为孩子选校时可考虑较靠近住家的学校，以及交通安排。教育部会继续留意情况，与学校和校车业者合作，确保有可持续的校车服务模式。

教育部在6月12日宣布让校车业者申请额外的外劳配额，条件是它们必须已经同至少两所教育部学校签订合同。当局将根据每份申请的具体情况评估，分配给每个业者的配额可能不同。考虑的因素包括业者为学校提供服务的参与度，以及对于招募本地员工的贡献等。