第二季组屋转售价增幅略微扩大 转售量三年来最低

今年第二季的整体组屋转售价，相较首季预计上涨1.4％，略高于第一季度的1％，但仍低于去年的2.5％平均季度增幅。

建屋发展局星期一（7月3日）公布的预估数据显示，截至上星期四（6月29日），第二季约有6409个组屋单位转手，比去年同期的6720个，减少4.6％。这也是自2020年第三季以来转售量最低的。

橙易产业公司研究与咨询部副总裁孙燕清分析，组屋转售价上涨主要由五房式组屋推动，其中位价从今年第一季度的63万8000元提高至第二季度的65万元，上涨了1.9%。

对于转售量减少，房地产中介公司ERA产业网络主要执行官林东荣解释：“多年来，组屋购房者一直面临转售价格不断上涨，加之目前房贷利率较高，已达到阻力位。”

不过，林东荣也指出，部分正在公寓和组屋之间作选择的潜在买家，有可能更青睐以相同甚至更少的价格，在同一地点购买空间较大的五房式转售组屋，而放弃两居室的私人公寓。

建屋局指出，政府自2021年底以来推出几套降温措施，其中包括私人业主须等待15个月才能购买非津贴转售组屋，以及将房贷与估值比率（LTV）顶限从85%降至80%。这些措施已促使组屋转售价涨幅有所放缓。

依斯迈：房价上涨放缓对市场有利

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）说：“鉴于经济增长乏力，以及一些经济学家已指出经济可能存在的技术性衰退风险，房价上涨放缓对市场有利，确保价格不会远远超出经济基本面。”

依斯迈指出，降温措施加上抵押贷款利率居高不下，买家在很大程度上仍然对价格敏感。博纳产业的交易数据显示，2023年第二季度，非成熟市镇的组屋转售量占总量的62%。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹估计，今年全年，组屋转售量预计将维持在2万7000个至2万8000个单位左右。“今年的组屋转售价格或增长5%至6%，较过去两年的两位数增长，增速大幅放缓。”

下半年共会推出1万3000个预购组屋单位

为应付潜在买家的需求，建屋局将在8月推出约6700个预购组屋单位，这些新组屋位于蔡厝港、加冷黄埔、女皇镇及登加。

11月的预购组屋销售活动还会推出约6300个单位，它们分布在勿洛、碧山、红山、武吉班让、裕廊西、女皇镇及兀兰。

今年下半年总共会有1万3000个预购组屋单位供选购，比上半年推出的9923个单位多了31％。

孙燕清预测，由于建屋局持续在各地推出预购组屋新单位，部分转售组屋需求可能会转移至预购组屋市场，尤其一些首次购房者会被女皇镇、勿洛和红山等热门成熟市镇的楼盘吸引，其中许多项目的完成时间也可能会缩短。

为了满足不断增长的住房需求，建屋局这两年大幅度增加预购组屋供应量，从2021年的1万7100个单位，到2022年的2万3200个以及2023年的约2万3000个单位，增加了35%。