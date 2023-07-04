李显龙总理：尚穆根和维文没做错 仍充分信任他们

两位部长租住黑白洋房一事经过彻查，李显龙总理确认不存在利益冲突或不公平的优待，且遵守所有规则和程序。他说，租住黑白洋房的内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生没有做错事，他仍充分信任两人。

李总理也强调，我国部长领的是裸薪（clean wage），不享有福利或官邸。因此，部长住在哪里，是租房还是买房，都是他们的个人选择。

四名部长星期一（7月3日）在国会就此事发表部长声明，除了负责调查的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉外，尚穆根和维文也解释他们租住黑白洋房的原因。

讨论进入第五个小时后，议员潘丽萍（惹兰勿刹集选区）起身指出，此事涉及李总理内阁的主要成员，并请总理陈述看法。

对此，总理回应，此次辩论的重点是价值观，即诚信、端正和廉洁。

他说，我国付给部长符合实际、具竞争力的裸薪，由部长自行决定把钱花在哪里。他因此认为部长向新加坡土地管理局或私人房东租房并无不妥，只要妥善处理和遵守所有程序。

总理说，当他听到两名部长租住黑白洋房，他在尚未深入调查前的评估是，不认为此事涉及不当行为。“我完全相信我的部长和处理此事的土管局官员会做正确的事，并妥善处理租屋事宜。”

然而，土管局5月12日发声明后，课题继续引起公众关注。因此，当两名部长要求李总理进行独立调查时，尽管他对两人和制度有信心，但仍决定最好的做法是任命贪污调查局正式调查，以确定是否存在贪污或不法行为。

这是因为贪污调查局是独立的机构，已树立作为反腐机构的强大声誉，并拥有宪法保障的必要法律权力来彻查事件。

李总理：定下道德和品行标准是总理的责任

总理也说，他作为总理的职责不仅是确保没有不法行为，而是要确定在法律之外，是否有其他不当行为。他因此再委派张志贤检讨土管局的政策和程序，以显示他有绝对的意愿维护政府和国会长期以来对诚信和端正行为的高标准与严格要求。

土管局隶属律政部，为避免利益冲突，律政部长尚穆根指示当时的律政部副常秘，若有关他租住黑白洋房的事须交由部长决定时，可请示时任律政部高级政务部长英兰妮，若英兰妮无法做主，则请示张志贤。张志贤星期一澄清，土管局在整个租赁过程中，没有向律政部或任何部长上报任何问题，因此他不是参与方。

尽管如此，数名议员仍继续质问张志贤负责调查是否合适，对此，总理同样不认为张志贤参与租赁交易。他说，论内阁年资和经验，张志贤是他最资深的部长。“我想让最有经验的、最符合条件、最有能力的人去负责这项调查工作。”

总理也强调，总理必须根据部长行为准则和议员操行守则，决定部长的行为是否妥当。

“如果他（总理）认为行为妥当，应该照说。如果他认为不妥，就必须说不妥。他不能说我没有意见，我不想影响我的部长和我的议员。归根结底，总理要负起责任，必须在国会阐明立场，并在投票箱前向新加坡人作出交代。”

张志贤：经济条件不应成剥夺从政资格理由

另一个争议点是，尚穆根是否应通过副常秘索取可供租住的国有房产清单。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星说，他不认为有人在指控部长贪污，人们在意的是部长应公私分明，不应该向高级公务员索取这些信息，而是通过房地产经纪咨询土管局。对此，尚穆根回应说，他询问副常秘是为了确保律政部知道他租住国有房产的事。

张志贤总结时说，在政治上，人民行动党寻求建立最强大的国家团队，吸引不同背景的有志之士，包括出身寒微，靠自己努力奋斗的人，也包括经济情况好的人。他强调，经济条件不是从政的条件，更不应成为剥夺资格的理由，问题在于这个人是否有正确的心态、能力和动机。

他说：“只要他们有所表现，为新加坡人服务，并赢得选民支持，行动党就会把他们留在团队里。我们须要提升每个人的生活，而不是把成功者拉下马，因为那将分裂新加坡人，对国家造成巨大伤害。”