东陵福老店主亏钱三年守店 保三员工饭碗

东陵福组屋区的三排老店屋原定明年三月拆除，经营了62年的美容院老板娘，为守住一份情怀并保住三员工饭碗，疫情下三年亏钱仍倒贴营业，得知建屋局决定让商户延长多三年租约，接下来或考虑续约一年。

东陵福组屋区在2014年纳入选择性整体重建计划（SERS），受影响的商户原定最迟明年3月底须把店面交还建屋局。根据建屋局今年6月初向商贩发出的信函，东陵福路第47、48、49座店屋和48A的巴刹与小贩中心被归入第二阶段的重新发展计划，将在邻里中心建成后才拆除。商贩可在租约期满后，选择续约直至2027年3月。

记者星期一（7月3日）走访，发现三排店屋仍有多个商家在营业。位于第48座的爱丽丝发廊与美容院老板娘陈女士告诉《新明日报》，她自15岁起在此工作，陈旧的店屋承载太多珍贵的记忆，令她难以割舍。“我的儿女从小就在这里长大，那时店里每天都客满。”

如今的生意不及昔日，已七旬的陈女士透露，美容院近三年来，每月亏损约2500元。问及为何坚持开业，她首先考虑到手下的三名员工。

“有美容师处境困难，丈夫意外去世，留下她独自养育特需儿子。我们还有兼职的外籍员工，如果结束营业，他们怎么办？”

租约获延长 有人续有人搬

面临成本上涨，陈女士和丈夫只好将儿女给的零用钱搭进去，勉强守住老店。随着生意持续亏损、体力日渐衰弱，陈女士表示，未来只能走一步看一步。

“周围其他组屋都搬迁了，只留我们这三座，感觉孤零零的。隔壁业者说会考虑续租，我可能也考虑多续一年。”

自1964年营业至今的宏安药行第二代负责人陈秀丽（52岁）表示，今年3月已签约租下玛格烈通道（Margaret Drive）第38座的新店面，预计下周搬迁。

“目前还在考虑是否续租，同时经营两个店面。如果要续租，可能只会提供老店的中医看诊服务。”

她指出，药行的日常运作需要四名员工，目前人手不足，而且老店的客流量已大量减少，鉴于新地点临近东陵福，她担心新店运作后，老店生意更加惨淡。

完整报道，请翻阅2023年7月4日的《新明日报》。