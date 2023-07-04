令员工骗6万津贴 美容公司老板罪成

指示员工骗劳动力发展局逾6万元津贴，三员工出庭指证，美容公司老板娘星期一（7月3日）被判罪成。

被告刘梅英（59岁）共面对27项包括欺骗、伪造文书和抵触滥用电脑和网络安全法令的控状，指她在2011年至2013年期间，指使员工伪造课程出席名单，骗取劳发局发放的6万2983元培训津贴。

被告早前不认罪，案件进行审讯。

根据控辩双方同意的案情，被告是Derma Flora集团的独资经营者，其集团旗下的培训学院Derma Flora Beauty Academy与售卖美容产品的Derma Flora Beauty，在案发时获SkillsConnect批准，都是可提供美容相关课程并申请津贴的公司。

申请津贴须符合三个条件，即学员是公司职员、公司承担课程所有费用以及学员须达75％的出席率。

《新明日报》报道，案发时，被告的职员向当局提交假资料，谎称学员皆为公司职员，并拥有75％的出席率，骗取培训津贴。

控方在结案陈词中指出，被告的三名前雇员出庭指证被告是这起骗案的主谋。

她们当中包括公司前女行政助理和课程导师，三人分别指被告指使她们伪造学员出勤记录、收取虚假公积金等。另外，也有四名学员出面证实，她们在培训期间并非被告公司的职员。

法官表示，控方针对27项控状找来了16名证人，而辩方只有包括被告在内的四名证人。

法官认为，在此案中，控方并非仅依靠共犯未经证实的证词来对被告立案，还寻求其他证人提供相关证据。

法官也指，被告在警方录的口供与庭上说法不一，但又无法针对这些重大差异提供合理和可信的解释，因此不接受被告的说法。

法官最终裁定被告罪成，展期四周让被告求情和下判。

完整报道，请翻阅2023年7月4日的《新明日报》。