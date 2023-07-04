昔日荣景不在 东陵福老店或再续业

女皇镇东陵福被列入重建计划的三座组屋中，有好几家历史超过半百的老店，其中一个古朴的木招牌吸引了记者的目光。

黑底金字的木招牌刻着“森发公司”四个笔力苍劲的大字，右侧的小字写着“甲午之秋”。

午后独自坐在店里刷手机的汪家新（72岁）是这个五金店的第二代负责人，而牌匾上落款的汪支福是他的父亲。

从小在店里长大、和父亲学着打理生意的汪家新说：“以前店是开在乌节路后边，1974年搬来了这里，也有快50年了。”

五金店玲琅满目的货架上、吊顶上满是各类生活用品，其中不乏一些颇有年代感的老物件，如：烧水的加热棒、棍状的开罐器、印花瓷碗，以及一橱的各色针线。

除了卖五金和生活用品，店铺一角也提供配钥匙的服务，这是汪家新年轻时就习得的技能。他感慨道：“孩子都有自己的工作，这行不好做，时代也一直在变，我们跟不上潮流了。”

谈话间，店内的黑狗翻身换了个姿势继续酣睡着。汪家新说，这条在店里长大的狗叫黑黑，已经13岁了，相当于人的90多岁高龄，见证了东陵福这些年的发展和变化。隔壁的猫和它同岁，附近的老街坊和商户们都认识它俩。

这些老店铺原定于明年拆除，但随着重新发展计划分阶段落实，建屋发展局上月通知商户们可以续租至2027年3月。

虽然随着3000多户组屋居民搬离，东陵福已没有昔日热闹的景象，但汪家新对这里有着很深的感情，因此仍打算继续将这间店做下去。

“我从小就在这边，我出生也在这边，这辈子我都跑不出女皇镇。”